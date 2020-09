Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit van afgelopen weekend.

Bij KAA Gent gaat het van kwaad naar erger.

...

'Vooral de lusteloosheid die bij momenten in de ploeg sloop, stemt tot nadenken. Terwijl ze goed aan de wedstrijd waren begonnen. Het is bekend dat een aantal spelers na de komst van de nieuwe trainer niet bepaald stonden te applaudisseren, maar het is vreemd dat dit op de een of andere manier naar buiten wordt gebracht. In zekere zin beschadig je daarmee je trainer, terwijl je van een profvoetballer toch mag verwachten dat hij zich aan iedere situatie aanpast. AA Gent moet zich dinsdag tegen Rapid Wien dringend herpakken.''Natuurlijk kan je je vragen stellen bij de transfers die zijn gebeurd binnen de filosofie van de vorige trainer, Jess Thorup. Omdat de verdediging niet altijd even secuur was, werd er een totaal nieuwe defensie gekocht. Die vervolgens nauwelijks speelde. Zoals de tien nieuwe spelers die tot dusver werden gehaald amper imponeerden. En Bölöni aast op nog meer versterking. Plots lijkt alles wat geduldig in mekaar werd gestoken weer afgebroken te worden. Ook de spelcultuur die werd geïnstalleerd. Onder Thorup was het combinatievoetbal, nu wordt er soms met lange ballen gespeeld. Een groteske stijlbreuk en je kan je afvragen of daar vooraf over is nagedacht. AA Gent speelt op dit moment als een orkest zonder orkestmeester.''Het ontbreekt ook aan een doelman die punten pakt. Thomas Kaminski deed het niet slecht, Davy Roef al evenmin, maar zij winnen geen wedstrijden. Je moet afwachten of Sinan Bolat dat nu gaat doen. De uitbouw van een ploeg begint bij een doelman die rust geeft aan zijn verdediging. Kijk naar Club Brugge. Zonder Simon Mignolet zou het machtsvertoon vorig seizoen nooit zo groot zijn geweest.''Het was slim hoe Ruud Vormer die supporters geregeld opzweepte, Club heeft echt nood aan die twaalfde man. Maar je mag die 4-1 tegen Waasland-Beveren natuurlijk niet overschatten. Daarvoor was de tegenstand te zwak. Club heeft in ieder geval nood aan een spits. Badji is getalenteerd maar nog te jong, Okereke vindt zijn draai niet.''Op de flanken heb je natuurlijk Dennis die sterk speelde, maar het is van hem bekend dat hij stabiliteit mist. En hij blijft zich bij momenten verstikken in zijn eigen dribbels. Het zit ingebakken in zijn spel, je krijgt dat er niet uit.''Het is goed dat Ivan Leko dat heeft gedaan. Soms sluiten trainers te veel compromissen. Dan verlies je het overwicht op de groep. Voor de positie van Leko is het goed dat Antwerp op STVV won. Hannes Wolf toonde bij KRC Genk ook ruggengraat door Sébastien Dewaest naar de B-kern te sturen. Die mag daar dan over zeuren, een trainer doet dat niet zomaar. Terwijl Wolf toch een moeilijke periode doormaakt en vanavond op Beerschot voor een moeilijke wedstrijd staat. Ik had van hem eigenlijk wel wat meer verwacht. Bij momenten maakt Wolf ook een wat radeloze indruk. Dan mag toch niet meer te lang duren.'