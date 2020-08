Sport/Voetbalmagazine warmt u op voor de start van de nieuwe competitie. Vandaag stellen we u voor: Anderlecht, Antwerp, KV Oostende en Waasland-Beveren.

Anderlecht

Pluspunten

De jeugd is een jaar ouder

Pas in de tweede helft van vorig seizoen zagen we eindelijk een paars-wit elftal dat spontaniteit en resultaten wist te combineren. Zonder de coronacrisis had Anderlecht play-off 1 kunnen halen, hetgeen enkele weken daarvoor nog ondenkbaar leek. Al die jongeren zijn ondertussen weer een aantal maanden ouder en ze hebben meer ervaring.

Het is duidelijk wie wat doet

Vanaf de komst van Marc Coucke tot de lente van dit jaar was het organigram een warboel. Iedereen besliste wel over iets en dat leidde tot monumentale missers qua casting (Luc Devroe, Michael Verschueren, Pär Zetterberg, Frank Arnesen). Met de komst van het trio Wouter Vandenhaute, Karel Van Eetveld en Peter Verbeke zijn de rollen duidelijk verdeeld: een voorzitter, een CEO en een sportief verantwoordelijke. Ze hebben beloofd elkaar niet voor de voeten te lopen. En Coucke heeft beloofd afstand te nemen. Het zou mooi zijn mocht hij woord houden.

Minpunten

Het geduld van het publiek raakt op

De recente graffiti op het hek van het trainingscentrum, gericht tegen Vincent Kompany, zijn geen geïsoleerd feit. Het geeft aan dat er iets broeit. Het geduld van de fans raakt op. Maandenlang zijn ze positief gebleven tegenover alle beloftes en de fameuze slogan Trust the process. Maar na een seizoen zonder play-offs en bij het begin van een tweede seizoen zonder Europees voetbal voel je dat het tandengeknars grimmiger wordt.

Voorzichtige transferpolitiek

Niet alleen heeft Anderlecht geen stapels geld meer klaarliggen om zich te versterken (de schatkist laat dat niet toe), bovendien lieten transfers op zich wachten. Een week voor het begin van de competitie waren er alleen nog maar een reservekeeper en een jonkie van Genk aangetrokken. Uiteindelijk kwamen daar nog wel Michailitsjenko en Tau bij. Niet echt ideaal, aangezien je er van de eerste speeldag moet staan. Vorig jaar was een slechte start immers de oorzaak van een rotseizoen.

Kan Anderlecht met een meer ervaren jeugd hogere toppen scheren? © Belga Image

Antwerp

Pluspunten

De impact van de bekerwinst

Zo, de spurt naar de bekerfinale ligt achter de rug, nu kan de marathon beginnen. Met als doel: minstens een vierde plaats halen en deelnemen aan play-off 1. Daarna kan alles.

Nieuwkomers met ervaring

De nieuwkomers zijn hoofdzakelijk twintigers die vaak de competitie al kennen. Davor Matijas heeft zijn gloriemoment in de beker achter de rug, in de competitie is het aan Jean Butez (25), tenzij Alireza Beiranvand (27), laat toegekomen, snel de kloof dicht. Met Frank Boya (24) is er op het middenveld gestalte en kracht. Koji Miyoshi (23) zorgt voor flitsend aanvalswerk. En Birger Verstraete (26, geleend bij Keulen) levert straks het pitbullgehalte dat Steven Defour niet meer in het lijf had.

Minpunten

De afhankelijkheid van Mbokani

De as van de ploeg was 34 jaar, niet toevallig werd daar de voorbije weken al vernieuwd en verjongd. Alleen voor Dieumerci Mbokani is er voorlopig nog geen alternatief, dat wordt nog speuren op de markt.

Een nieuwe trainer en hoge verwachtingen

Het zal enige maanden duren voor Ivan Leko het schip van Antwerp op zijn koers heeft varen. Verwacht dus een moeilijke start, al is de definitieve kalender in de beginfase opmerkelijk milder voor de Great Old dan de oorspronkelijke. Ziedaar al het bewijs van de toegenomen invloed van de club achter de coulissen? Of denken we nu een brug te ver?

Wat doet Antwerp als het geen Mbokani heeft? © Belga Image

KV Oostende

Pluspunten

Eindelijk een project

Sinds het vertrek van Marc Coucke zaten de kustjongens in overlevingsmodus. Zo werd er meermaals van coach gewisseld en was het zoeken naar deftige transfers. De komst van de goed geoliede machine van Pacific Media Group lijkt Oostende er weer bovenop te helpen.

Ambitieus voetbal

Coach Alexander Blessin komt uit de school van Red Bull en dus raakt ook het voetbal van KVO daardoor geïnspireerd. De club bereidt zich voor op een reuzenstap richting modern voetbal, na een seizoen waarin het een dubbel slot op de deur deed. Durf die misschien wel beloond wordt.

Minpunten

Weinig vaste waarden

Veel sleutelspelers verlieten Oostende en hun vervangers zijn vaak niet vertrouwd met de Belgische competitie of missen ervaring bij de profs. Het is een gok die weleens punten zou kunnen kosten.

Vertrekt nog een sleutelspeler?

Momenteel zit Fashion Sakala nog altijd in de Diaz Arena, maar zijn naam circuleert ook op plekken ver van de Belgische kust. Zonder zijn Zambiaan heeft Oostende het moeilijk om op het scorebord te geraken. De nieuwe aanvallers kunnen weinig referenties voorleggen.

Aleksander Blessin heeft de aartsmoeilijke opdracht om dit KV Oostende naar een rustig seizoen te leiden. © Belga Image

Waasland-Beveren

Pluspunten

Continuïteit in de kern

Moest er nu een ploeg op de been worden gebracht voor 1A dan wel eentje voor 1B? Geen kat op de Freethiel die het deze zomer wist. Opvallend is dat er niet zo gek veel is veranderd aan de kern, vergeleken met vorig seizoen. Daar zit corona zeker voor iets tussen, zoveel uitwijkmogelijkheden waren er wellicht niet voor spelers uit een ploeg die zestiende stond na 29 speeldagen, de meeste goals tegen kreeg (60) en zelf amper 21 keer scoorde.

Meer ervaring

Dries Wuytens is een late twintiger die de ervaring moet brengen die de kleedkamer vorig seizoen miste. Hij heeft een Nederlands voetbalverleden bij PSV en maakte vorig jaar een opgemerkte carrièreswitch door een jaar in Israël te gaan voetballen, bij Ness Ziona.

Minpunten

Scorend vermogen blijft een probleem

Die sterkte van de ploeg - er kan verder worden gebouwd op wat er al was - is tegelijk ook de zwakte. Is het allemaal voldoende om een rol van betekenis te spelen in 1A? De topschutter van vorig seizoen, Tuur Dierckx (3 goals), verdween naar Westerlo. Er kwam wel vers bloed, met onder meer een avontuurlijke Amerikaan en wat getalenteerde buitenspelers, waar hun waarde moet nog blijken.

Goed in de breedte, weinig toppers

Nu de juridische strijd is gestreden, kan een nieuwe beginnen: de zoektocht naar nog meer diepgang in de A-kern.

Is Waasland-Beveren wel genoeg gewapend om een rol van betekenis te spelen in de JPL? © Belga Image

