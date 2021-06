Peter Verbeke heeft als missie om de kern te versterken en tegelijkertijd een dozijn overbodige spelers aan soldenprijzen te verkopen aan geïnteresseerde clubs.

Anderlecht gaf vorige week maandag het startschot van zijn nieuwe seizoen en net als in de vorige campagne werd het opnieuw met zijn financiële en sportieve limieten geconfronteerd. Want zoals verwacht besliste Lukas Nmecha geen vervolg te breien aan zijn avontuur in het Lotto Park. 'Ik heb er een fantastisch seizoen opzitten bij Anderlecht en ik heb van elk seconde genoten', vertelde Nmecha via Instagram. 'De trainer, de spelers en de fans hebben het altijd goed met mij voorgehad. Ik ben Anderlecht eeuwig dankbaar en de club zal altijd in mijn hart zitten, maar ik moet elders mijn carrière voortzetten. Bedankt voor alles.' Een dag voor de afscheidsrede van Nmecha was Anderlecht al ontsnapt aan een acute uitbraak van covid-19. Alle spelers en stafleden werden zondag onderworpen aan een covid- en bloedtest en maandagnamiddag bleek er een positief geval tussen te zitten. De speler in kwestie had bij het weerzien iedereen de hand geschud en werd meteen weer naar huis gestuurd. Om elk risico op een verspreiding van het virus tegen te gaan werden er bijgevolg enkele drastische maatregelen genomen. Zo ging Vincent Kompany in quarantaine na zijn terugkeer uit Dubai en daardoor nam de nieuwe T2 Aaron Danks de eerste trainingsdagen voor zijn rekening. Danks kwam over van de Engelse beloften en is na Damian Roden ( Director of Performance), Craig Bellamy (T3), Lee Mooney (data-analist) en Kevin Reid (videoanalist) de vijfde Brit in de (ruime) staf van de eerste ploeg. Vorige week was het een komen en gaan van nieuwe en verhuurde spelers. Nieuwkomers Lior Refaelov en Colin Coosemans tekenden present en de groep werd dagelijks aangevuld met youngsters Lucas Stassin, die zijn eerste profcontract tekende, Joseph Nonge, Sullyan Amisso, Loïc Masscho en Simion Michez. Het is sowieso de bedoeling om de wisselwerking tussen de A-ploeg en de beloften verder op te voeren. Om die reden werd de nieuwe beloftentrainer Robin Veldman tijdelijk aan de technische staf toegevoegd en zal hij ook mee op stage gaan met Kompany en co. Begin juli worden overbodige spelers als Jevhen Makarenko, Aristote Nkaka, Zakaria Bakkali, Bubacarr Sanneh en Ognjen Vranjes op de club verwacht om de voorbereiding te beginnen bij de C-kern. Voor hen is het over en out bij Anderlecht, terwijl Michel Vlap en Mustapha Bundu wel met een schone lei aan het seizoen beginnen. Vooral de terugkeer van Vlap, die in januari uitgeleend werd aan Arminia Bielefeld, is opmerkelijk. Op Anderlecht valt te horen dat de middenvelder, die ooit voor zeven miljoen euro werd overgenomen van Heerenveen, voluit zijn kans wil gaan ondanks de toegenomen concurrentie. Vlap zal niet alleen Yari Verschaeren moeten verschalken, maar hij zal het nu ook moeten opnemen tegen Refaelov. Binnenkort zal blijken of de Nederlandse spelverdeler echt een toekomst heeft bij Anderlecht. De komende weken zullen alle ogen vooral gericht zijn op Peter Verbeke, die een competitieve kern moet samenstellen voor Kompany. Met Wesley Hoedt werd een eerste toptransfer afgerond, maar Verbeke zoekt nog twee wingers, een centrale verdediger, een linksback, een verdedigende middenvelder en een spits. De opvolging van Albert Sambi Lokonga wordt cruciaal. De toekomstige nummer zes moet een bewegelijke speler zijn die kan infiltreren en niet voor zijn verdediging blijft staan. Zolang het dossier Nmecha nog hangende was, werden de financiële voorstellen voor de andere gezochte profielen on hold gezet, maar nu zal Verbeke wellicht een versnelling hoger schakelen. Al zal de Head of Sports van Anderlecht zoals gewoonlijk behoedzaam te werk gaan en het beschikbare budget min of meer gelijkmatig proberen te verdelen over alle targets. Vier weken nadat de Brusselaars collectief veroordeeld werden tot het spelen van de voorrondes van de nieuwe Conference League, blijven er veel vragen onbeantwoord op Neerpede.