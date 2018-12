Anderlecht stelt in december nieuwe TD voor en gaat samenwerken met Chinese club

Verschueren, zoon van oud-manager Michel Verschueren, zal als een soort van supervisor fungeren van het sportieve departement van Anderlecht. Er komen enkele personen bij, onder wie een technisch directeur.

'We willen de juiste mensen op de juiste plaats zetten om de sportieve werking van onze club te verbeteren', legde Verschueren uit. 'Zij moeten allemaal het DNA van Anderlecht uitdragen. De komst van Pär Zetterberg, als assistent van Hein Vanhaezebrouck, kadert hier bijvoorbeeld in. Midden volgende maand willen we onze nieuwe TD voorstellen. De gesprekken hierover lopen, en het zal niet per se een ex-speler van Anderlecht zijn.'

Luc Devroe, die deze functie tot voor kort uitoefende, blijft aan boord. 'Hij zal onder meer instaan voor de scouting.'

Jeugdwerking

Verschueren verstopt zijn sportieve ambities met Anderlecht niet. 'Ons hoofddoel blijft succes boeken, zowel nationaal als in Europa. We willen in België elk jaar meestrijden voor de titel en de Beker, en Europees competitief zijn, ook na de winter. We gaan werken met een transfercomité, met mensen die voetbal ademen. Ook gaan we proberen om onze talenten langer aan ons te binden. Dat moet ons sportief vooruit helpen.'

Een van de pijlers van het beleid blijft de jeugdopleiding. Verschueren: 'Onze academie behoort tot de 25 beste van de wereld. Daar zijn we fier op, en we gaan er in de toekomst nog meer in investeren. We zullen de infrastructuur verder ontwikkelen, en sterk inzetten op de omkadering. We willen onze academie versterken met voormalige topspelers, zij moeten een winnaarsmentaliteit op elk niveau installeren.

'Vandaag bestaat 36 procent van onze A-kern uit spelers die 'homegrown' zijn. We zullen er alles aan doen om dat cijfer in de toekomst hoog te houden. Zo zullen er per seizoen twee jeugdspelers doorstromen naar de A-kern.'

Internationaal

In navolging van de Europese topclubs wil Anderlecht zich internationaal meer op de kaart zetten. 'We willen ons imago in het buitenland versterken', legde Verschueren uit. 'Clubs als Juventus en Real Madrid halen 60 procent van hun inkomsten buiten hun nationale markt. We hebben hierbij wat achterstand, ook op clubs uit Portugal en Nederland. Maar als we het slim aanpakken kunnen we op twee jaar tijd de nodige stappen zetten.'

Paars-wit rekent voor zijn internationale ontwikkeling op Aaron Kanwar, die sinds twee maanden aan het hoofd staat van de International Development-cel.

Anderlecht kijkt ook voor zijn jeugdwerking naar teams uit het buitenland. 'We zullen een samenwerkingsakkoord sluiten met een Chinese club', vertelde Verschueren. 'Die gesprekken lopen, we mikken op 2020. We willen daarnaast ook in de Verenigde Staten actief zijn.'

'Het is er in ieder geval het momentum voor. Bijvoorbeeld Vincent Kompany of Romelu Lukaku zijn spelers die iedereen ter wereld kent en uit onze academie komen. Van hun bekendheid en uitstraling moeten we profiteren.'