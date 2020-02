Peter Verbeke ruilt zijn job als sportmanager bij AA Gent in voor een plekje in de sportieve cel van RSC Anderlecht. Dat bevestigde paars-wit zaterdag. Verbeke, die ook een verleden bij Club Brugge heeft, zal op Neerpede een belangrijke rol gaan opnemen in de rekrutering en scouting van spelers.

Nadat hij eerder jeugdcoach was geweest bij KMSK Deinze, trad Verbeke in 2013 in dienst bij Club Brugge als scoutingcoördinator van de jeugdacademie. Sinds 2015 bekleedde hij die functie voor de hoofdmacht. De geboren Gentenaar werkte onder meer mee aan de transfers van Hans Vanaken, Wesley Moraes en Anthony Limbombe.

In oktober 2018 trok de 36-jarige Verbeke de poorten van het Jan Breydelstadion achter zich dicht om naar AA Gent te verkassen. Bij de Buffalo's nam hij de rekrutering van de A-kern, de beloften en de jeugd op zich en was hij onder meer verantwoordelijk voor de transfers van Laurent Depoitre, Michael Ngadeu en Sven Kums. Daarnaast had hij de sportieve leiding over het Buffalo Talent Center.

Verbeke tekende in de Ghelamco Arena een contract voor vijf seizoenen, maar doet die overeenkomst niet uit. Donderdag diende hij zijn ontslag in, om eerstdaags bij RSC Anderlecht aangekondigd te worden. Op het oefencomplex van Neerpeede wordt hij verantwoordelijk voor de scouting en rekrutering.

Met de komst van Verbeke wordt het drummen in de sportieve cel van Anderlecht met ook nog sportief directeur Michael Verschueren. Voorlopig is het echter niet de bedoeling dat Verbeke zijn plaats inneemt.

