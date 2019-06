Frank Arnesen, technisch directeur van RSC Anderlecht, legt aan Sport/Voetbalmagazine uit hoe Vincent Kompany straks als speler-manager moet gaan functioneren.

De sympathieke Deen vertelt eerst nog eens hoe die toptransfer van Kompany tot stand kwam. Frank Arnesen 'Ongeveer vijf weken geleden sprak Coucke ons aan: "Ik heb een idee: laten we Vincent warm proberen te maken voor een terugkeer naar Anderlecht. Niet als speler, maar als speler-manager."

'Ik had mijn bedenkingen. Vincent is een topspeler, maar het trainerschap is een vak apart. Zes dagen later hadden we een meeting met Vincent. Ik vroeg het hem op de man af: "Ben je zeker? Ik zou niet willen dat je als trainer helemaal wordt afgebrand." Hij twijfelde niet en op de terugvlucht naar Brussel was ik overtuigd. De minpunten - dan denk ik vooral aan zijn gebrek aan ervaring - wogen in feite niet op tegen de rest.'

De eerste ontmoeting dateert wel van eerder: 12 maart na de Champions Leaguematch tussen Manchester City en Schalke 04. 'Verschueren en ik waren op werkbezoek bij City en Vincent is ons na de wedstrijd komen opzoeken', erkent Arnesen. 'Gedurende anderhalf uur heeft hij met behulp van een bord uitgelegd hoe hij het liefst zou willen voetballen. Hij ging uit van een systeem met vijf offensief ingestelde spelers en vijf verdedigende jongens. Hij lichtte toe hoe de ruimte benut moest worden, hoe het team moest denken in balbezit en balverlies, welke type spelers je nodig hebt om dat soort voetbal te brengen...

'Vincent heeft de gave om alles verstaanbaar te maken en simpel te doen lijken. Zijn uiteenzetting deed me terugdenken aan een analyse van Johan Cruijff, toen hij na zijn periode bij de Washington Diplomats even als adviseur werd ingeschakeld bij Ajax. Het enige verschil: Cruijff deed het met de handen in de zakken en een sigaret in zijn mond.' (lacht)

Cocu en Hjulmand

Achteraf gezien is het goed dat de deals met Philipp Cocu of Kasper Hjulmand zijn afgesprongen. Anders was er wellicht nooit sprake geweest van Kompany. Dat beseft ook Arnesen: 'Soms moet je geluk hebben. Philipp Cocu en Kasper Hjulmand waren mijn eerste twee kandidaten om tijdens de winterstop bij Anderlecht aan de slag te gaan.

'Cocu had tijd nodig om zijn ontslag bij Fenerbahçe te verwerken en wilde zich pas in de zomer vrijmaken. Voor Hjulmand hebben we niet meer aangedrongen toen het bestuur van Midtjylland onze oproepen negeerde... Vier weken geleden heb ik Cocu en Hjulmand opgebeld om hen te verwittigen dat we een andere kant zouden opgaan.'

Drie petjes

Kompany moet wel tegelijkertijd de pet van speler, trainer en manager naar Engels model opzetten. Hoe zal dat in de praktijk werken? Arnesen: 'Vincent zal in overleg met Simon Davies bepalen wie speelt en wie op de bank zit. Simon moet alles coördineren en de training leiden. Met Vincent als speler-coach zullen we niet één, maar drie stappen vooruit zetten. Zijn aanwezigheid zal ons dwingen om de lat veel hoger te leggen dan tot nu toe het geval was. We zullen niet langer voldaan mogen zijn met een zege, we zullen pas tevreden zijn als we merken dat de spelers elke dag vooruitgang boeken.'

'Ik weet waar Vincent mee bezig is en ik kijk er nu al naar uit om dat in de praktijk te zien. Maar het gaat niet alleen om hoe we willen spelen. Ik vind ingesteldheid héél belangrijk en dat zal Vincent er ook inpompen. Op het veld heb je geen vrienden, je moet elkaar beter maken. Je moet aan je ploegmaat kunnen zeggen: 'Wakker worden. Je bent niet goed bezig, vriend.'De spelers moeten ermee bezig zijn - een groep is geen verzameling van eilandjes - en dat maakt vaak het verschil uit tussen winst en verlies.'