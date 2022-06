Tijdens zijn eerste optreden voor het Antwerpse publiek, in een open training, gaf de voormalige middenvelder meteen de richtlijnen mee van het nieuwe spelsysteem van de Great Old.

De eerste kennismaking was nog schuchter, maar zijn aanvallende ideeën werden wel meteen duidelijk. Op het trainingsveld dat langs de Bosuil loopt, bleef Mark van Bommel zelf wat op de achtergrond. Om de eerste krijtlijnen van zijn voetbal te zien, moesten we luisteren naar de luide stem van assistent John Stegeman. Tijdens een oefening op balbezit stond Stegeman op het veld met de uitstraling van een man die weet waar hij mee bezig is. De onderbrekingen waren talrijk, altijd rond hetzelfde concept: 'Have a look, read the game'. Te veel spelers hadden hun ogen op de bal gericht naar de zin van de assistent-coach, die erop staat dat de brede kern van stamnummer 1 zich bewust wordt van wat er zich afspeelt bij de spelers die de bal niet hebben.

Het was na deze lange reeks dat Mark van Bommel het woord nam en de training naar zich toe trok. De spelers moesten zich klaarmaken voor een shadow game, een oefening met de bal waarbij tien veldspelers het opnemen tegen een keeper, bijgestaan door één verdediger wanneer de bal in zijn zone komt. De bedoeling is om de bal zo snel mogelijk van voet naar voet te laten gaan, de balcirculatie moet nog sneller. Zo creëer je dan een overload waarbij je snel combineert aan één flank, vlug van kant wisselt via de centrale verdedigers om vervolgens een voorzetmogelijkheid te krijgen met de back en de flankspeler. En hoewel de doelpunten wat uitbleven, waren de handschoenen van de doelmannen duidelijk meer opgewarmd dan de voeten van de aanvallers. Zo lijkt het plan: 'Achter iedere bal zit een idee'.

Na een Brian Priske die er nooit in slaagde zijn ideeën over balbezit op de groep kon over te brengen, is het nu aan de Nederlandse coach om Antwerp die laatste stap naar de top te laten zetten.

