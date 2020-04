De A-ploeg moet haar lot nog wat afwachten, maar de beloften promoveren. Zij wonnen hun competitie.

Niet alles is kommer en kwel op de Freethiel. Vorige zomer reorganiseerde de Pro League op basis van licenties de beloftencompetitie. De beste acht ploegen werden in groep 1 ondergebracht, waar ze elkaar drie keer in een seizoen partij gaven. De overige zestien profclubs speelden een 'normale' competitie met heen en terug in groep 2. Uit groep 1 zakten de laatste twee, om te worden vervangen door de eerste twee in groep 2. Die twee stijgers zijn: Waasland-Beveren en Eupen, ruim de beteren in hun groep. Verrassend? Toch niet. In Beveren duidt men het succes als volgt: omdat die wedstrijden dit seizoen ook allemaal worden gefilmd en op een platform gezet, is een tactische voorbereiding iets gemakkelijker. De ploeg bleek een moeilijk te manoeuvreren blok, dat slechts drie keer verloor en met 56 goals de beste aanval had. Opvallend, gezien de scoreproblemen van de A-ploeg, maar van de beloften was niemand klaar voor de stap hogerop. Uitblinker was keeper Brent Gabriël. Met een goeie doelman en een sterk blok kom je al ver.