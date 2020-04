Hoofdredacteur Jacques Sys zag de echtscheiding tussen Cercle Brugge en Bernd Storck al aankomen.

Een verrassing is het niet, dat Bernd Storck uiteindelijk met Cercle Brugge geen overeenkomst bereikte over een nieuw contract. Daarvoor duurden de onderhandelingen te lang. Net zoals dat vorig seizoen het geval was bij RE Mouscron. Nochtans zou het voorstel van Cercle zeer goed zijn geweest en zou de Du...

Een verrassing is het niet, dat Bernd Storck uiteindelijk met Cercle Brugge geen overeenkomst bereikte over een nieuw contract. Daarvoor duurden de onderhandelingen te lang. Net zoals dat vorig seizoen het geval was bij RE Mouscron. Nochtans zou het voorstel van Cercle zeer goed zijn geweest en zou de Duitser een van de best betaalde trainers in de Jupiler Pro League zijn geweest. Toch zag hij geen basis om daar door te gaan. Omdat er ook te weinig sportieve garanties waren?Bernd Storck is een eigenwijze man. Hij heeft een bepaalde filosofie waar hij geen millimeter van afwijkt. Hij wil zijn eigen staf meebrengen en doet zeker op dat vlak geen concessies. Vorig seizoen praatte hij met KRC Genk en Antwerp en schrokken ze van die eisen. Bij Cercle lag dat iets gemakkelijker toen Storck daar in september neerstreek omdat de vereniging voor de verdrinkingsdood stond.Uitermate knap is het werk dat Storck bij groen-zwart verrichtte. Hij weet wat hij kan. Daarom speelt hij het nu hard. Zijn naam wordt genoemd bij Antwerp, waar er onduidelijkheid is over de toekomst van Laszlo Bölöni. Hij zette zichzelf ook in Duitsland wat beter in de markt, ook al heeft hij uit principe altijd zonder manager gewerkt en bleek vooral dat een belemmering om in eigen land aan de slag te gaan.Je zou denken dat Bernd Storck nu iets achter de hand heeft. Dat kan. Maar het is niet zeker. De Duitser is niet bang om een tijdje zonder werk te zitten en af te wachten. Zoals vorig seizoen bleek. Hij wil vooral zichzelf niet verloochenen.