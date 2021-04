Bij de jeugdopleiding van Anderlecht hebben ze het gevoel dat ze de laatste vijftien jaar nog nooit over zoveel talent hebben kunnen beschikken als nu, zo blijkt uit een reportage in Sport/Voetbalmagazine.

Mede door covid-19zullen er dit seizoen bij Anderlecht maximaal tien inkomende transfers gerealiseerd worden gespreid over alle jeugdcategorieën. Dat betekent dat de uitstroom van spelers tot het strikte minimum beperkt zal worden.

De beleidsbepalers kwamen namelijk tot de conclusie dat het niet fair zou zijn om spelers te beoordelen of veroordelen op basis van een seizoen waarin slechts een handvol wedstrijden werden afgewerkt.

De beslissing om de spelerskernen bij elkaar te houden, werd ook genomen omdat ze bij Anderlecht het gevoel hebben dat ze op dit moment veel talent in huis hebben lopen. Volgens een ruwe schatting zouden er per lichting vijf hoogbegaafde voetballers rondlopen. In een bepaalde ploeg loopt dat aantal zelfs op tot zeven.

'Wij kunnen niets garanderen, maar wij geloven dat er jongens tussen zitten met het potentieel om de nieuwe Tielemans of Lukaku te worden', bevestigt Frédéric Delooz, Academy Manager op Neerpede.

Onuitputtelijke bron

In tegenstelling tot vroeger heeft Anderlecht niet meer de intentie om buitenlandse high potentials naar Brussel over te brengen. Occasioneel zal er nog een Chancel Mbemba en een Kristian Arnstad gehaald worden - daar zijn de scouts van Peter Verbeke obsessief mee bezig.

Maar het is tegelijkertijd ook realistisch. 'Wij hebben twintig jeugdscouts, een club als Ajax heeft er tweehonderd. Het is zaak om die scouts zo efficiënt mogelijk in te zetten', aldus Kevin Vermeulen, die in zijn rol als Youth Project Manager van Anderlecht, een helikopterview moet hebben over de scouting, de logistieke en pedagogische cel, de teambegeleiding en de internationale vermarkting van de jeugdopleiding.

Anderlecht wil dus vooral de vrijwel onuitputtelijke bron aan talenten uit de Brusselse metropool blootleggen. Midden in zijn existentiële crisis is paars-wit gaan beseffen wat zijn kracht is en dat is zijn geografische ligging in een metropool met ruim een miljoen inwoners.

