Roberto Martínez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende wedstrijden van de Rode Duivels. Daarbij is Charles De Ketelaere een eerste keer opgenomen.

Voor de oefenwedstrijd tegen Zwitserland en de Nations Leagueduels tegen Engeland en Denemarken doet Martínez beroep op een 32-koppige selectie. Daarbij heeft Charles De Ketelaere zijn eerste selectie beet.

De Bruggeling is de enige debutant in de selectie. "Charles heeft indrukwekkend gepresteerd dit seizoen en nu mag hij voor de eerste keer proeven van de Rode Duivels", vertelde Martinez tijdens een virtueel persmoment. "We zijn blij met zijn ontwikkeling. Hij heeft het al heel goed gedaan bij de beloften en nu kan hij beide kampen combineren."

De Ketelaere werd net als Alexis Saelemaekers en Sebastiaan Bornauw zowel voor de Rode Duivels als de U21 geselecteerd. Ook in de vorige interlandperiode pakte de bondscoach al uit met zo'n werkwijze, toen met Zinho Vanheusden, Saelemaekers en Bornauw voor de oefeninterland tegen Ivoorkust.

'De bedoeling is dat zij voor de oefeninterland tegen Zwitserland bij de Duivels blijven en nadien afzakken naar de beloften. Hun doel is dus tweeledig: hier moeten ze ervaring opdoen en bij de beloften strijden ze voor de EK-kwalificatie tegen Bosnië-Herzegovina. Die duels tegen Ivoorkust en Zwitserland zijn belangrijk om jonge, nieuwe spelers te zien, spelers die anders geen minuten maken. We hebben niet zoveel wedstrijden meer vooraleer EURO 2020 van start gaat. Op dat vlak willen we dan ook onze beste wensen voor een spoedig herstel geven aan Zinho Vanheusden (de Standard-aanvoerder staat zo'n zes maanden aan de kant met een zware knieblessure, red). Tegen Ivoorkust heeft hij het uitstekend gedaan.'

Ook Lukaku aanwezig

In vergelijking met de groep die vorige maand 3 op 6 pakte uit de verplaatsingen naar Engeland (2-1) en IJsland (1-2), recupereert Martinez in zijn laatste selectie van het jaar zijn aanvoerder Eden Hazard en diens broer Thorgan (woensdag met Dortmund nog aan het kanon tegen Club Brugge). Ook Thibaut Courtois, Jan Vertonghen en Dries Mertens zijn er opnieuw bij. Thomas Vermaelen kreeg in de vorige interlandbreak van de Japanse overheid geen toestemming om naar Europa te reizen, maar is nu wel van de partij. Zinho Vanheusden is dan weer out met een zware knieblessure.

Romelu Lukaku miste de laatste twee duels met Inter wegens een letsel aan de adductoren, maar werd toch opgenomen in de selectie. Voor zijn kwetsuur zat Lukaku in de vorm van zijn leven, vorige maand was hij nog goed voor de drie doelpunten tegen Engeland en IJsland. Yannick Carrasco, die sukkelt met een dijblessure, staat niet op de lijst van Martinez. In de laatste twee interlands stond hij bij afwezigheid van Hazard telkens in de basis. De met een hamstringblessure sukkelende Timothy Castagne is er evenmin bij, net als Divock Origi.

België heeft in de Nations League zijn lot in eigen handen. De Rode Duivels voeren de stand in groep A aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland, dat nog in Denemarken en Engeland aantreedt, is puntenloos. De nog resterende wedstrijden van de Belgen worden in Leuven gespeeld omdat het Koning Boudewijnstadion niet beschikbaar is vanwege de avondklok in Brussel.

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 6, 2020

