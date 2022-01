Charleroi en AA Gent hebben elkaar zaterdagavond geen duimbreed toegegeven in een onderling duel (0-0). Beide elftallen blijven ook na de 23e speeldag zij aan zij in het klassement van de Jupiler Pro League, op een gedeelde vijfde plaats met 36 punten.

De eerste helft baarde een muis op Mambourg: er viel nauwelijks een noemenswaardige kans te noteren. De rust bracht geen beterschap, waardoor een doelpuntloos gelijkspel het logische gevolg was.

Op het uur bood Gents jeugdproduct Matisse Samoise ploegmakker Andrew Hjulsager een goede mogelijkheid aan, maar de Deen liet de bal knullig lopen.

Eerder op de dag deelden Kortrijk en Eupen de punten (1-1), versloeg hekkensluiter Beerschot OH Leuven met 3-1 en hield STVV Seraing af met dezelfde score.

Zondag is het uitkijken naar Standard-Club Brugge om 13u30, Union Sint-Gillis-Racing Genk om 16u00, KV Mechelen-RSC Anderlecht om 18u30 en Cercle Brugge-Zulte Waregem om 21u00.

