Nu er een punt is gezet achter de voetbalcompetitie, is de kans groot dat Club Brugge voor de zestiende keer in zijn geschiedenis kampioen wordt. Dat zou dan precies honderd jaar na de eerste titel zijn.

Naar aanleiding daarvan maakte Sport/Voetbalmagazine een special over de periode tussen 1920 en 2020. In dit nummer wordt teruggeblikt op de vijftien titels die op het palmares van blauw-zwart staan.

En tussen alle verhalen door is er een top 10 van de beste Belgische voetballers, de beste buitenlanders en de beste trainers die bij Club aan de slag waren.

Deze speciale uitgave ligt vanaf donderdag 7 mei weer in de winkel. Ze is ook te koop via https://shop.sportmagazine.be.

Als voorsmaakje kan u hier de top 10 bekijken van de beste Belgische voetballers die de geschiedenis van Club Brugge kleurden.

