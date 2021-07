Onderweg naar zijn landstitel kreeg Club Brugge in de laatste rechte lijn de nodige verwittigingen. Die zijn niet vergeten. Club weet dat de zomer cruciaal wordt als het dominant in eigen land wil blijven.

Op de gezichten valt er meer ontgoocheling dan angst af te lezen. Het is nochtans duidelijk dat er een zeker besef doordringt. Meer dan de nederlaag op het veld van het Lotto Park, het resultaat van een afstandsschot van Albert Sambi Lokonga dat door Simon Mignolet slecht werd ingeschat, is het de durf in het spel van paars-wit dat bij de kopstukken van Club ontzag inboezemt. De Bruggelingen realiseren zich dat hun lauweren fragiel zijn, want hun oude rivaal lijkt helemaal uit de doden opgestaan.

En waar iedereen het over die eerste eens was - Club pakt zelfs flink uit om de gegeerde speler nog een seizoen langer in Brugge te houden - stond de Nederlandse goalgetter al eens ter discussie. Dan wijst men op zijn gebrek aan verdedigende inzet of zijn afwezigheid in de opbouw van het spel. Dat is ongetwijfeld de reden waarom Club sinds het begin van de zomer zijn mannetjes uitstuurde op zoek naar een opportuniteit voor een altijd moeilijke positie - het informeerde zelfs naar de mogelijkheid om Lukas Nmecha naar Jan Breydel te halen. Qua efficiëntie blijft Bas Dost natuurlijk een succes, eigenlijk het enige succes sinds Wesley, na wie er onder meer Kaveh Rezaei, David Okereke (in de ogen van zijn coach een flankspeler geworden) of Michael Krmencik kwamen. En dan hebben we het nog niet gehad over de talentvolle Youssouph Badji, die vorig seizoen al wel eens mocht meedoen maar die Club nu aan een andere eersteklasser wil uitlenen. Dat zou tijdelijk zijn en zonder aankoopoptie, hetgeen enkele kandidaten al deed afhaken maar wat ook aantoont dat het Brugse bestuur nog wel vertrouwen heeft in de jonge Senegalees, die door Clement niet altijd goed werd begeleid. Lange tijd dacht men dat de frisse bries in de Brugse zomer van de trainersbank zou komen. Dat Philippe Clement met video's en een gepersonaliseerd logo op de sociale media opdook, werd in het wereldje geïnterpreteerd als goesting om elders aan de slag te gaan. Maar al bij al waren er weinig concrete aanbiedingen, ook al was er een enorme turn-over op de trainersbanken van de grote Europese competities. Noch Sheffield United, noch Schalke 04, beide tweedeklassers in respectievelijk Engeland en Duitsland, leken prestigieus genoeg te zijn voor de drievoudige Belgische kampioen. En dus begint Clement aan zijn vijfde jaar als coach in de Pro League.Bij de aftrap van de supercup kon Clement aan zijn hevige supporters, die weer in het stadion mochten, nog geen enkele nieuwe aanwinst voorstellen. Het eerste nieuwe gezicht had Michel-Ange Balikwisha kunnen zijn, over wie het Brugse en het Luikse bestuur al in januari telefonische gesprekken voerden. Maar die wees het bod van Club Brugge uiteindelijk af om naar de vijand in Antwerpen te trekken. De Great Old was erg blij dat het in dit dossier de bovenhand haalde en zijn grote rivaal een belangrijke pion ontfutselde. De Brugse transferperiode is dus nog niet eens begonnen, al kan het publiek in Jan Breydel eindelijk vanop de tribunes Noa Lang toejuichen. De excentrieke flankspeler, die door het lichten van de aankoopoptie werd overgenomen van Ajax, was al snel de zomerse prioriteit van Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe. De nummer 10 werd ook het hof gemaakt door het Leeds van Marcelo Bielsa, maar blijft dus bij blauw-zwart, dat eindelijk eens zijn Europese dromen wil waarmaken. In de kleedkamer blijft de uitschakeling afgelopen seizoen door Dynamo Kiev, op een moment met nogal wat coronabesmettingen, bij sommigen zwaar op de maag liggen. De ambities voor volgend seizoen liggen meer dan ooit in Europa en daarbij wordt veel hoop gesteld in Noa Lang. Bij de vertrekkers valt de transfer van Odilon Kossounou op. De verdediger ging voor 23 miljoen euro naar Leverkusen en vormde misschien wel de beste balans tussen financiële winst en sportief verlies - een evenwichtskunstje dat Mannaert mogelijk beter beheerst dan wie ook in ons land. Voor Emmanuel Dennis is de timing voor een vertrek dan weer niet zo ideaal. Club hoopte hem vorige zomer te verkopen, maar door corona en zijn wisselvallige prestaties is zijn waarde danig gezakt. Door Krepin Diatta in de winter voor 17 miljoen euro naar Monaco te laten vertrekken, deden de Bruggelingen wel een goede zaak. De Senegalese international, die slecht omging met de ontbolstering van Charles De Ketelaere en het feit dat hij zijn statuut van onbetwiste titularis kwijt was, katapulteerde Club Brugge in de top vijf van de wereld wat betreft duurste uitgaande wintertransfers dit seizoen. En hoewel Diatta sportief gemist werd, kon blauw-zwart toch de titel pakken en zich verzekeren van deelname aan de Champions League. Daardoor kunnen nieuwe spelers gelokt en kan de bankrekening gespijsd worden. Maar Club zou ook een speler kunnen verliezen van die kostbare wervelkolom die voor sportieve en economische successen gezorgd heeft. Clinton Mata, de corrector van de verdediging door zijn snelheid en kwaliteit in de grondduels, heeft de interesse gewekt van Monchi, de befaamde sportief directeur van Sevilla. Ook coach Julen Lopetegui droomt ervan om van Mata zijn grote defensieve aanwinst van deze zomer te maken. Sevilla moet eerst nog wel verkopen vooraleer het de transfermarkt op kan, maar de rechtsachter staat alleszins hoog op het boodschappenlijstje. Het is moeilijk voor te stellen dat Club Brugge hem zou kunnen houden wanneer er een voldoende hoog bod komt. Maar het zou wel een flinke sportieve klap betekenen.