Wat zou de doorslag geven, was de vraag vooraf: het gebrek aan matchritme van Dynamo Kiev of de corona-afwezigen bij Club Brugge? Het was het éérste in combinatie met het tweede dat leidde tot een goeie 1-1.

Geen Lang, geen Vanaken, geen Denwsil, geen Mitrovic en uiteindelijk ook geen Mats Rits: op papier begon Club zeer verzwakt aan deze heenwedstrijd in de Europa League. Op dat vlak was het geen gek idee om Rik De Mil, in afwezigheid van de ook al besmette Philippe Clement, aan de slag te laten gaan als interim-coach. Toen De Mil rond zich keek op de bank, zag hij alleen maar bekende gezichten, die van van Club NXT, de ploeg die hij normaal coacht. Hij wist, gaandeweg als er moest worden ingegrepen, dan ook zeer goed wat hij van wie kon verwachten.Club startte met een pak ervaring tussen de lijnen. De gemiddelde leeftijd van de basis was 27,2 (en dan vieren Mignolet en Dirar pas binnenkort hun verjaardag, anders lag dat nog een beetje hoger, want de dagen hebben we niet meegeteld). Dat is hoog. In Lazio was dat nog 25,8, bij Sint-Petersburg 25,9.Dirar kweet zich op rechts, zijn vertrouwde flank, goed van zijn taak. Het flitsende in de versnelling is aan de vooravond van zijn 35ste verjaardag weg, maar dat de Brusselaar tot dusver slechts 27 minuten in actie kwam voor Club, was amper te zien. Na Olsa Brakel en de beker, nu Kiev en de Europa League, op ervaring overbrug je die kloof moeiteloos. Zeker als fysiek altijd een van je sterkste punten is geweest.Op ervaring, ook van de andere jongens, bleef Club makkelijk recht, achteraf bekeken. Het meeste balbezit, geregeld hoge druk, altijd alles onder controle, zelfs toen de 1-0 uit de lucht viel na een onoplettendheid van een aanvallend ingestelde Balanta.Toen Club gelijk maakte, coachte De Mil positief. 'Control, more control', schreeuwde hij geregeld. Maar ook: 'Charles, tussen de lijnen, nu kan je het verschil maken.'Dat is het enige dat Club naliet: nu al het verschil maken. Het had gekund, mits iets meer rust in het hoogste deel van het veld. Maar net daar viel de afwezigheid van Lang of Vanaken het hardste op. Op zich logisch, het zijn zij die een match kunnen beslissen.De gelijkmaker kwam van Brandon Mechele. Toen we anderhalve week geleden bij Simon Mignolet zaten, had hij het over de progressie die de 28-jarige centrale verdediger maakte. Mechele stond dan net even in de picture, dankzij goals tegen KRC Genk en in de derby, en dat was volledig verdiend meende de goalie. Elke dag een van de eerste op training, progressie in het verdedigende werk, in de keuzes, in het uitvoetballen, op spelhervattingen. Club bouwde in Kiev minder op van achteruit dan anders, maar Mignolet kan een bal kwijt aan Mechele, zonder gevaar voor balverlies. Bij Kossounou is dat, onder druk, in grote matchen, nog iets minder een zekerheid. Het verschil tussen 28 en 20, ongetwijfeld.Dat Club Brugge in Kiev, in ijzige omstandigheden, de betere was van de thuisploeg, onderstreept de progressie van dit team. Net als in Sint-Petersburg, toen het ook door corona werd getroffen maar met 1-2 terugkeerde, was het ook nu baas tegen een team dat gaandeweg duidelijk ritme miste en als los zand uit mekaar viel. Meeste balbezit (52 procent), meeste aanvallen (38 vs 34), meeste schoten op doel (7 vs 4). Club was in alles de beste, alleen niet in de stand.Dat werk kan donderdag worden afgemaakt.