Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KAA Gent, Standard en KV Mechelen.

Buffalo Hugo

Quizvraagje: wie was vorig seizoen de meest bepalende speler bij KV Mechelen in de Jupiler Pro League? Nee, niet Rob Schoofs (4 goals en 9 assists) of Nikola Storm (15 goals en 6 assists), maar Hugo Cuypers met 13 goals en 10 assists. Geen wonder dat Hein Vanhaezebrouck hem al in januari bij KAA Gent wilde, maar de vraagprijs van 4 miljoen euro was toen te hoog. Gisteravond meldde de Gazet van Antwerpen echter dat de deal rond is: Hugo Cuypers verhuist naar de Ghelamco Arena.

Tot hij vorige zomer bij KV Mechelen belandde, hadden nog maar weinig mensen weet van het bestaan van Hugo Cuypers. Zijn passages bij Ergotelis, Olympiakos en Ajaccio waren onder de radar gebleven. Alleen... Sport/Voetbalmagazine was hem op het spoor gekomen en interviewde hem uitgebreid in mei 2020. Enkele quotes uit dat gesprek: 'Voetbal is een luxesport'; 'Ik heb bepaalde principes die waardevoller zijn dan geld'; 'Clubs verbergen veel voor hun spelers. Ik vermoed dat ik maar een fractie weet van alles wat er in de bestuurskamers gebeurt'.

Kortom, een interessante kerel, die Hugo. Bovendien lijkt de 25-jarige spits met zijn loopvermogen, inzet en mentaliteit wel een jongere versie van Laurent Depoitre (33). En geef toe: van Kakker tot Buffalo, dat klinkt als een promotie.

Fanatiekeling in Mechelen

Bij KV Mechelen werd gisteren Danny Buijs voorgesteld. De 39-jarige Nederlandse coach komt in de plaats van Wouter Vrancken. Het Laatste Nieuws omschrijft hem als 'een fanatiek coachende en volkse Nederlander die een attractie kan worden in de Jupiler Pro League'.

Op de persconferentie in de skybar van het AFAS Stadion noemde Buijs zichzelf 'temperamentvol'. Samen met het feit dat hij bij FC Groningen een sterke defensieve organisatie neerzette, leverde hem dat de vergelijking met Diego Simeone op. 'Mensen vinden het leuk om etiketjes te plakken, maar ik ben bijlange geen Simeone', reageerde hij.

De trainer, die zich overigens met niemand wil vergelijken, was zeer gecharmeerd door de supporters van KV Mechelen. 'De enige doelstelling die ik nu kan uitspreken, is dat de fans voldaan moeten kunnen terugkijken op het seizoen.'

Het project van Standard

Langzaamaan krijgt het project van 777 Partners, de nieuwe eigenaars van Standard, vorm, zo schrijft La Dernière Heure. Met de Ierse sportief directeur Fergal Harkin en de Noorse trainer Ronny Deila is er nu een sportieve tandem neergezet die goed zou moeten draaien. De twee kennen elkaar immers én ze appreciëren elkaar. Dat is in het verleden weleens anders geweest, weet de krant. Konden bijvoorbeeld niet door één deur: trainer Mbaye Leye en sportief directeur Benjamin Nicaise en eerder nog Michel Preud'homme en Olivier Renard.

De bevestiging van Pierre Locht als CEO heeft ook heel wat mensen gerustgesteld aan de boorden van de Maas, schrijf La DH. Alles wijst erop dat de saus deze keer zal pakken op Sclessin.

Het Laatste Nieuws kondigt overigens ook de komst van Mladen Sormaz aan bij Standard. Die fungeerde de laatste drie jaar als hoofd data van Leicester City. Hij wordt Head of Football Analytics bij alle clubs van het 777-netwerk. Niet alleen bij Standard dus, maar ook bij het Italiaanse FC Genoa en het Braziliaanse Vasco da Gama. De Amerikanen hebben ook nog een minderheidsaandeel bij FC Sevilla.

Danny Buijs omschreef zichzelf op zijn voorstelling als 'temperamentvol'. © BELGA MAG/AFP via Getty Images

