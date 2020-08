Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Anderlecht

Het Schotse Glasgow Rangers heeft de komst van Kemar Roofe bekengemaakt. Het zou 5 miljoen plus bonussen betalen voor de Engelse spits. Volgens Het Nieuwsblad wil Anderlecht dat geld gebruiken om de komst van Mustapha Bundu (23), de Sierra Leonese flankspeler van Aarhus, mogelijk te maken. De kans dat ook nog een echte targetspits wordt gezocht, is niet uitgesloten.

Het Laatste Nieuws meldt ondertussen dat Aarhus maar niet wil inbinden over die transfer. Anderlecht wil 3 miljoen geven, de Denen willen een paar honderdduizend meer en dat voor een speler die zijn laatste contractjaar ingaat. Bundu zelf zou naar verluidt graag naar Brussel willen komen.

Als er geen kink in de kabel komt, legt Thomas Didillon vandaag zijn medische testen af bij Cercle Brugge, meldt Het Laatste Nieuws. De Fransman zou worden gekocht door Monaco en meteen verhuurd aan Cercle.

Beerschot

Beerschot heeft zijn derde aanwinst van deze transferperiode beet. Het huurt de Gambiaanse aanvaller Abdul Sanyang (21) van Lommel.

Club Brugge

Hoezo, een spitsenprobleem bij Club? In de oefenwedstrijd tegen het Luxemburgse Titus Petange (3-0) scoorde Michael Krmencik een zuivere hattrick. Het Nieuwsblad zag hoe ook Emmanuel Dennis een helft meespeelde.

KRC Genk

Het Laatste Nieuws weet dat Genk vandaag de komst van Gerardo Arteaga (21) wil afronden. Het zou ongeveer 3,5 miljoen euro betalen voor de Mexicaanse linksback van Santos Laguna, die ook international is.

KAA Gent

Volgens Het Nieuwsblad zit Gent opnieuw rond de tafel met Lille over een transfer van Jonathan David. De Buffalo's zouden graag tussen de 30 en de 35 miljoen krijgen voor hun Canadese goudhaantje.

Het Laatste Nieuws weet dat het pas gepromoveerde Leeds United interesse zou hebben om Milad Mohamaddi naar de Premier League te halen. Er kwam nog geen bod binnen in Gent.

KV Mechelen

Malinwa verhuurt Maxime De Bie (19) en Arno Van Keilegom (21) aan Helmond Sport. Volgens Gazet van Antwerpen is het niet uitgesloten dat er nog jongeren naar de Keuken Kampioen Divisie trekken.

KV Oostende

KV Oostende haalt al zijn 10de (!) aanwinst. Het huurt Toby Sibbick (21), een Engelse centrale verdediger, van Barnsley. De ploeg uit de Championship komt net als Oostende uit de Pacific Media Group, weet Het Laatste Nieuws.

Tel mee af naar de start van de competitie: Lees meer over Cercle Brugge, Beerschot, KAA Gent, Charleroi en STVV

Het Schotse Glasgow Rangers heeft de komst van Kemar Roofe bekengemaakt. Het zou 5 miljoen plus bonussen betalen voor de Engelse spits. Volgens Het Nieuwsblad wil Anderlecht dat geld gebruiken om de komst van Mustapha Bundu (23), de Sierra Leonese flankspeler van Aarhus, mogelijk te maken. De kans dat ook nog een echte targetspits wordt gezocht, is niet uitgesloten.Het Laatste Nieuws meldt ondertussen dat Aarhus maar niet wil inbinden over die transfer. Anderlecht wil 3 miljoen geven, de Denen willen een paar honderdduizend meer en dat voor een speler die zijn laatste contractjaar ingaat. Bundu zelf zou naar verluidt graag naar Brussel willen komen.Als er geen kink in de kabel komt, legt Thomas Didillon vandaag zijn medische testen af bij Cercle Brugge, meldt Het Laatste Nieuws. De Fransman zou worden gekocht door Monaco en meteen verhuurd aan Cercle.Beerschot heeft zijn derde aanwinst van deze transferperiode beet. Het huurt de Gambiaanse aanvaller Abdul Sanyang (21) van Lommel. Hoezo, een spitsenprobleem bij Club? In de oefenwedstrijd tegen het Luxemburgse Titus Petange (3-0) scoorde Michael Krmencik een zuivere hattrick. Het Nieuwsblad zag hoe ook Emmanuel Dennis een helft meespeelde. Het Laatste Nieuws weet dat Genk vandaag de komst van Gerardo Arteaga (21) wil afronden. Het zou ongeveer 3,5 miljoen euro betalen voor de Mexicaanse linksback van Santos Laguna, die ook international is.Volgens Het Nieuwsblad zit Gent opnieuw rond de tafel met Lille over een transfer van Jonathan David. De Buffalo's zouden graag tussen de 30 en de 35 miljoen krijgen voor hun Canadese goudhaantje. Het Laatste Nieuws weet dat het pas gepromoveerde Leeds United interesse zou hebben om Milad Mohamaddi naar de Premier League te halen. Er kwam nog geen bod binnen in Gent. Malinwa verhuurt Maxime De Bie (19) en Arno Van Keilegom (21) aan Helmond Sport. Volgens Gazet van Antwerpen is het niet uitgesloten dat er nog jongeren naar de Keuken Kampioen Divisie trekken. KV Oostende haalt al zijn 10de (!) aanwinst. Het huurt Toby Sibbick (21), een Engelse centrale verdediger, van Barnsley. De ploeg uit de Championship komt net als Oostende uit de Pacific Media Group, weet Het Laatste Nieuws.