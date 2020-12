Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Oud-spits Luc Nilis (53) begon gisteren/maandag aan zijn eerste werkdag als stagiair bij de Brusselaars. De voormalige Rode Duivel zal tien tot twaalf dagen de aanvallers coachen.

Beerschot

De jongste vijftig jaar deed een promovendus nooit beter dan de ploeg van het Kiel. Na 14 speeldagen behaalde ploeg van Hernán Losada als koploper 28 punten. In het seizoen 1996/97 sprokkelde Mouscron 26 punten. Met amper vier nederlagen evenaart Beerschot het record van Zulte Waregem in het seizoen 2012/13.

In navolging van Juan Lozano en De Strangers werd ex-speler Radja Nainggolan (Inter) ambassadeur van de club met stamnummer 13.

Club Brugge

Het gezin van Michael Krmencik (27), zijn echtgenote en twee dochters, besliste terug te keren naar Tsjechië. Daardoor zal de spits, nog onder contract tot 2023, binnenkort verhuizen van Knokke naar een appartement in Brugge.

Charleroi

De Frans-Congolese doelman Parfait Mandanda (31) keerde terug na een verhuurbeurt aan de Amerikaanse tweedeklasser Hartford Athletic, waar de routinier werd verkozen tot beste keeper van de reeks. Hij ligt op Mambourg nog onder contract tot 2022.

KAS Eupen

Doelman Ortwin De Wolf (23) liep twee lichte scheurtjes op in een rib, tijdens het thuisduel tegen Charleroi. Daardoor is hij twijfelachtig voor het inhaalduel van donderdag thuis tegen KV Mechelen.

KAA Gent

Het Nieuwsblad meldt dat de Buffalo's met Algassimou 'Castro' Bah (18), de aanvoerder van de nationale ploeg U20 bij Guinée, een talentvolle nummer tien in huis haalden.

Voor de tweede keer in amper twee maanden tijd kreeg middenvelder Matisse Samoise (18) een nieuw contract. Er werd tussentijds verlengd van 2022 tot 2023.

KV Mechelen

De club aanvaardt het schorsingsvoorstel - een wedstrijd effectief - voor middenvelder Aster Vranckx niet. Hij werd, na tussenkomst van de VAR, uitgesloten tegen Beerschot.

Waasland-Beveren

De inhaalwedstrijd bij Charleroi morgen/woensdag om 17 uur is de vierde wedstrijd in amper elf dagen tijd.

