Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Mathis Suray (19), een spits van de reserven en de zoon van ex-profvoetballer Olivier, ging akkoord met een voorstel tot 2023 bij de Nederlandse tweedeklasser FC Dordrecht.

SC Charleroi

De Zebra's plaatsten zich voor de play-offronde van de Europa League, nadat ze op Mambourg verlengingen nodig hadden om met 2-1 afstand te nemen van het Servische Partizan Belgrado. Aanvoerder Dorian Dessoleil en Kaveh Rezaei scoorden. De volgende tegenstander is het Poolse Lech Poznan, dat op donderdag 1 oktober afzakt naar Charleroi.

KRC Genk

De Deen Jess Thorup (50) wordt vandaag voorgesteld als nieuwe coach. De ex-trainer van KAA Gent is de opvolger van de Duitser Hannes Wolf, die op 15 september werd doorgestuurd na de zware 5-2-pandoering bij K Beerschot VA. Thorup tekende tot 2023.

KAA Gent

De nog tot het einde van het seizoen lopende overeenkomst van de Ghanees-Belgische linkerflankspeler Nana Asare (34) werd in onderling overleg ontbonden. Hij werd in juli 2013 overgenomen van FC Utrecht en fungeerde van 2016 tot 2019 als aanvoerder bij de Buffalo's.

KV Kortrijk

In Het Laatste Nieuws gaan ze er van uit dat de Australische centrale verdediger Trent Sainsbury (28) vanavond debuteert in het competitieduel tegen Antwerp.

OH Leuven

Van de Engelse zusterclub Leicester City wordt de Belgische jeugdinternational Josh Eppiah (21) gehuurd. Hij is een polyvalente aanvaller die sinds zijn tiende uitkomt voor the Foxes, maar voorlopig niet verder was geraakt dan de U23-selectie.

Het Nieuwsblad weet dat rechterverdediger Talha Ulvan (19), de aanvoerder van de beloften, zich in de kijker speelde van de Turkse topclub Besiktas.

Standard

Selim Amallah ontpopte zich in de verlengingen tot matchwinnaar van de Rouches in de derde voorronde van de Europa League op Sclessin tegen het Servische Vojvodina Novi Sad. Het werd uiteindelijk 2-1 voor het team van Philippe Montanier, nadat Felipe Avenatti via een strafschop de score had geopend. Nu wacht het Hongaarse MOL Fehérvár FC, het voormalige Videoton, dat verrassend na strafschoppen het Franse Stade de Reims uitschakelde. De Luikenaars spelen thuis.

