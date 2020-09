KRC Genk stelde Jess Thorup aan als nieuwe coach. Drie vragen aan Geert Foutré, die de Limburgse club volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Waarom koos KRC Genk voor Jess Thorup?

Waarom koos KRC Genk voor Jess Thorup?Geert Foutré: 'In de eerste plaats omdat de voornaamste kandidaat, Frankie Vercauteren, afzegde. Verder omdat Thorup vorig jaar een goeie naam maakte in België. Hij lijkt te passen bij het DNA van de club, al wil dat wel eens anders uitdraaien in de praktijk, toonde het recente verleden aan. Ook Hannes Wolf vond men perfect bij het DNA van de club passen, maar na het aanvankelijke enthousiasme, dat zeer groot was en tot en met de competitiestart duurde, was het geloof heel snel weg.'Van Thorup verwacht Genk dat hij eindelijk duurzaamheid brengt op de trainerspositie, waar men al jaren naar continuïteit streeft, maar er niet in slaagt een coach twee jaar of langer te houden. De tiende trainer in evenveel jaar getuigt daar niet van.'Drie jaar is de cyclus die de Limburgse club volgens eigen berekening nodig heeft om een nieuwe lichting optimaal te laten presteren. Philippe Clement vertrok vroeger, anderen hielden het niet zo lang vol. Thorup was niet opgebrand bij Gent, en aasde op een kans om snel te bewijzen dat zijn batterijen nog niet op zijn.'Andere voordelen: hij ként de Belgische competitie, heeft al met Paul Onuachu gewerkt (hij werd met hem Deens kampioen) en is een trainer die met een open mind een club binnenstapt. Een intelligent en goed man, die een mening heeft maar ook luistert. Op tactisch vlak is hij geen trainer van één systeem, star denken is hem vreemd, en de spelers bij Gent liepen met hem weg. Het verschil met Gent is dat hij bij Genk ook aan de doorstroming van eigen jong Belgisch talent uit de academie moet werken.'Genk heeft talent, alleen kon Wolf geen hecht functionerend en presterend team neerzetten. De nieuwe trainer moet in de eerste plaats van al dat verzameld talent een team maken, en er automatismen in slijpen die zijn voorganger er in de wedstrijden maar niet in kreeg.'Wat voor voetbal mogen de Genksupporters verwachten?Geert Foutré: 'Bij Gent toonde Thorup dat hij een team naar zijn hand kan zetten en met aantrekkelijk en aanvallend voetbal ook resultaten behalen. Dat mogen ook de Genksupporters verwachten, samen met een trainer die zich niet verheven voelt boven de fans. Dat bleek nog uit de talrijke reacties die hij tot donderdagochtend kreeg, toen hij nog even in Gent passeerde om afscheid te nemen alvorens naar Genk te trekken. Hij werd er aangeklampt door fans die het betreuren dat hij weg is.'Thorup laat zijn spelers vooruit voetballen en bij momenten hoog pressing zetten, iets waar ook Wolf op hamerde. Het wordt geen complete make-over van het team, eerder finetunen.'Bij Gent speelde hij op het middenveld met een ruit, iets wat hij nooit eerder gedaan had. Hij deed dat omdat hij vond dat Jonathan David geen echte spits was, eerder een 10. Het sloeg aan, iedereen voelde er zich comfortabel bij en dus ging hij ermee door. Thorup is een trainer die een tactisch systeem zoekt dat bij de spelers past.'Moet Thorup het doen met deze selectie of mogen we nog transfers verwachten bij Genk de komende dagen?Geert Foutré: 'Met de Zwitserse middenvelder Bastien Toma haalde Genk de missing link in zijn selectie, een extra creatieve speler op het middenveld. Dat was de kern van het Genkse probleem, omdat de motor maar niet wilde aanslaan. Wolf zette centraal te veel balafpakkers en te weinig creatieve voetballers, waardoor de acties te traag en te voorspelbaar verliepen en de aanvoer te slordig was. Kortom: het voetbal dat men bij Genk niet wil zien.'