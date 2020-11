Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het voorbije voetbalweekend met extra aandacht voor de thuiszege van Club, de malaise bij Anderlecht en het stijgende aantal blessures.

Club Brugge pakte tegen KV Kortrijk pas zijn eerste overwinning zonder publiek.Jacques Sys: 'Het doet ergens denken aan vroegere tijden toen Club alleen kon presteren toen het de adem van de eigen supporters in de nek voelde. Toen heette het dat ze de helft van hun mogelijkheden verloren als ze de kerktoren van Sint-Andries niet meer zagen. Maar dat was vooral toen Club op de Klokke speelde, waar het publiek zo dicht tegen de zijlijn zat dat je mensen moest wegduwen als je een hoekschop moest nemen.'Het is geen toeval dat er in deze competitie veel buitenshuis wordt gewonnen. Ook in het buitenland. Maar dat mag niet verbloemen dat Club stroef draait, ook al staan ze op kop. Simon Mignolet is niet zo onaantastbaar, de verdediging laat al eens een steek vallen, het middenveld draait niet echt en er blijft het probleem van een diepe spits. Alleen weet je dat natuurlijk al langer en merk je dat al degenen die voor deze positie werden aangetrokken niet voldoen. Het was een prioriteit tijdens de laatste dagen van de transferperiode. Maar uiteindelijk werd Noa Lang aangetrokken, al doet die het niet slecht.'Misschien is de wedstrijd van dinsdag in Dortmund wel een kans om de knop weer om te draaien. Van de andere kant: als je ziet hoe een fenomeen als Erling Haaland blijft tekeer gaan, wordt dat wel erg moeilijk. Terwijl iedereen intussen wel weet hoe je tegen hem dient te spelen.'Na de nederlaag van Anderlecht op Beerschot trok Vincent Kompany van leer tegen zijn spelers.Sys: 'Terwijl hij ze tot dusver altijd in bescherming nam. Nu had hij het over een gebrek aan gretigheid en mentaliteit. Hoe vaak hebben we dat in het verleden al niet gehoord uit de mond van trainers van Anderlecht, het is echt een afgezaagd refrein en het zit kennelijk ingebakken in de clubcultuur.'Maar dat Anderlecht zonder bezieling voetbalde, is natuurlijk zorgwekkend. Het is allemaal te voorspelbaar, te saai zelfs. Als je zag hoe ze op het middenveld door Beerschot werden overtroefd, dat was pijnlijk. Anderlecht speelt bij momenten meer acteruit dan vooruit. En er zit geen stabiliteit in de prestaties.'Intussen neemt het aantal blessures overal toe.Sys: 'Dat is een kwalijke ontwikkeling. Spelers die een tijdje in quarantaine zaten en dan herbeginnen zijn lichamelijk nog niet honderd procent. Hun maximale snelheid ligt lager, terwijl onderzoek ook uitwijst dat hun long- en hartfunctie niet optimaal zijn. Dat maakt ze kwetsbaarder.'Door de overbelasting van wedstrijden zal het gevaar op blessures nog verhogen. Een club als Mouscron moet nu om de drie dagen een wedstrijd spelen. Zij zaten op een gegeven moment met 24 man die door corona waren besmet. Maar ook de clubs die Europees spelen zitten met een overvolle kalender. Al is dat laatste natuurlijk niet nieuw. Het aantal wedstrijden verhoogt steeds en dan ga je er nog een toernooi als de Nations League tussengooien...'