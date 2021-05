Hoofdredacteur Jacques Sys overschouwt het eerste weekend van de play-offs. 'Bij Antwerp moeten ze rationeel leren denken.'

Antwerp begon met een nederlaag aan de Champions' play-offs na een week vol heisa over het vertrek van Lior Refaelov naar Anderlecht.Jacques Sys: 'Ik kan begrijpen dat de club het tijdstip van de overgang ongelukkig vindt, maar om hem dan meteen naast de ploeg te zetten, is gewoon onbegrijpelijk. Je probeert toch met het best mogelijke elftal het beste resultaat te behalen. Nu is het alsof je denkt dat Refaelov zich niet meer zal inzetten, alsof je twijfelt aan zijn professionalisme. 'Emotie is zelden een goeie raadgever. Frank Vercauteren had in zijn tactische plannen wel degelijk rekening gehouden met Refaelov. Als je dan als trainer van hogerhand wordt teruggefloten, is dat toch pijnlijk. Vercauteren wilde over die zaak op de persconferentie na de match tegen Genk niets zeggen, heel professioneel komt het allemaal niet over. Zwijgen is altijd een teken van zwakte.'Antwerp heeft dit seizoen stappen gezet en probeert de fundamenten te leggen voor de toekomst. Waar wil je als club naartoe, met welk soort voetbal en met welke trainer? Wat wordt nog de rol van Luciano D'Onofrio? Dat vraagt een rationale manier van denken. Je kan Refaelov niet verbieden om voor Anderlecht te kiezen als hij daar het beste aanbod krijgt. En allicht past het dna van de club beter bij zijn kwaliteiten dan die van het huidige Antwerp.'Club Brugge zit duidelijk in een mindere periode, zoals in de wedstrijd tegen Anderlecht bleek.Sys: 'Ze hadden wel nog de veerkracht om in de slotfase die 1-2-achterstand weg te werken, maar dat was het dan ook. Het frisse, onbevangen voetbal van een paar maanden geleden, dat is er niet meer. Als je bijvoorbeeld ziet dat ze in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie Mouscron pas in het laatste kwartier op de knieën kregen.'Het is opmerkelijk hoe opgelucht er werd gereageerd na die gelijkmaker. Maar dat Ruud Vormer, die doorgaans heel voorzichtig is in zijn analyses, achteraf zei dat er eens moet gebabbeld worden, betekent toch iets.'Standard kreeg een afstraffing op KV Oostende en dat een paar dagen nadat Mbaye Leye zijn contract verlengde.Sys: 'Het ene heeft uiteraard niets met het andere te maken. Ik vind het goed dat de club met Leye doorgaat, er valt hem weinig te verwijten. En wat is het alternatief? Weer een buitenlander halen die de competitie onvoldoende kent? Of een van de vertrouwde namen uit de vijver vissen?'De trainerswereld heeft nood aan vernieuwing, aan trainers met frisse ideeën. Leye is een persoonlijkheid die het vak leerde aan de zijde van Michel Preud'homme. Wie denkt dat hij nu een marionet van Preud'homme is, vergist zich. Hij zal luisteren, maar zijn zin doen. Daar is hij intelligent genoeg voor. Het komt er nu voor Standard op aan de juiste ingrepen te doen bij de samenstelling van de spelerskern voor volgend seizoen. Ook al zijn er financiële beperkingen. In Oostende liepen sommige spelers er als toeristen bij. Het is niet de eerste keer dat ze het laten afweten. En het valt op dat sommige spelers zich voor bepaalde wedstrijden niet meer kunnen opladen. Zoals bijvoorbeeld bleek bij KAA Gent tegen KV Mechelen. Dat is beschamend.'