Dennis Praet viert terugkeer bij nationale ploeg: 'Completere speler geworden'

De 24-jarige middenvelder van Sampdoria Genua behaalde in november 2014 één cap bij de nationale ploeg, maar verdween nadien uit beeld. Roberto Martinez wilde de Leuvenaar in september al opnieuw oproepen voor het tweeluik Schotland/IJsland, maar toen moest Praet geblesseerd afhaken.

'Het is vier jaar geleden dat ik erbij was', stak Praet van wal op een persconferentie. 'Het voelt heel goed om terug te zijn. Ik was hier in Tubeke enkel nog maar met de beloften geweest. Ik had vorig jaar ook al gehoopt er eens bij te zijn, maar er zijn nu eenmaal enorm veel goede Belgische voetballers op dit moment. Voor de interlands tegen Zwitserland (donderdag) en Nederland (volgende week dinsdag) hoop ik stilletjes op speelminuten, maar ik ben ook al erg blij er gewoon bij te zijn.'

Praet maakte in de zomer van 2016 de overstap van Anderlecht naar Sampdoria en groeide daar intussen uit tot een sterkhouder. 'Ik ben in Italië een andere voetballer geworden, verdedigend en tactisch sterker. Ik kan in een controlerende rol spelen. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik completer ben geworden en een constante in mijn prestaties heb kunnen leggen.'

'Bij de Rode Duivels zou ik het best kunnen functioneren op de 6 of de 8. Een offensievere positie zou ook kunnen, maar in Italië heb ik vooral op die twee posities gespeeld. Assists geven en doelpunten maken is minder belangrijk geworden. Ik raak de bal wel meer en word ook steeds meer een leider. Ik droeg in het begin van het seizoen zelfs al eens de kapiteinsband bij Sampdoria.'

Engeland en Spanje

Ondanks zijn sterke prestaties bleef Praet in België toch een tijdje onder de rader. 'Bij een subtopper in Italië krijg je jammer genoeg iets minder aandacht', erkende hij. 'Er wordt heel veel naar de Premier League gekeken. Het voetbal in de Serie A is ook niet zo gesloten als soms wordt gedacht. Er wordt goed gevoetbald en het is een toffe competitie om in te spelen.

'Dat wil natuurlijk niet zeggen dat per se ik heel mijn carrière in Italië wil blijven. Ook Engeland en Spanje zijn competities die me aantrekken. Deze zomer was er interesse van Juventus en indien alle omstandigheden aanwezig zijn, zou ik een nieuwe stap wel zien zitten. Maar ik ben heel gelukkig bij Sampdoria, het is mijn thuis geworden. De club heeft er alles aan gedaan mij te houden en dat voelt ook goed.'