Hoofdredacteur Jacques Sys fileert het voetbalweekend met de knappe overwinning van KAA Gent op Club Brugge en het afscheid van ex-coach Han Grijzenhout.

Hein Vanhaezebrouck was de man van het weekend: 9 op 9 na de 0-1 op Club Brugge.Jacques Sys: 'Het is natuurlijk al langer bekend dat Vanhaezebrouck iets kan neerzetten en spelers met een zeer duidelijke boodschap kan meenemen in zijn verhaal. Alleen bij Anderlecht is dat kennelijk niet gelukt en het ontslag daar moet een trotse man als Hein zeer hebben geraakt, het is iets dat hij altijd zal meedragen. Ergens is dat nu ook een antwoord aan Anderlecht, dat nog altijd op zoek is naar stabiliteit.'Vaak wordt de impact van een trainer overschat - maar ook onderschat. Trainers kunnen vaak een ploeg afremmen omdat ze de juiste accenten niet vinden. Dat merk je nu bij KAA Gent. Wekenlang geen organisatie, een wankele verdediging, een twijfelende doelman en nu wordt dat allemaal weggeveegd. Natuurlijk heeft dat met de uitstraling van Vanhaezebrouck te maken en vraagt dat om bevestiging. Het geluk dat de voorbije weken bij Gent vaak ontbrak, was er nu wel. De hoekschoppenverhouding, 15-0 voor Club, zegt ook iets en Club Brugge had die wedstrijd net zo goed kunnen winnen. Maar dat neemt niet weg dat er weer een ploeg op het veld staat, een team dat als het ware eet uit de hand van de trainer. Een paar weken geleden sprak iedereen nog van een verloren seizoen, nu staat Gent op vier punten van de vierde plaats. Het is typerend voor de grilligheid van deze competitie.'Waarin Club Brugge vorige week de indruk gaf regelrecht naar een nieuwe titel te spurten.Sys: 'Op sportief vlak heeft Club nog altijd het meeste potentieel, maar je kunt geen lijn trekken in deze competitie. Een paar weken geleden werd nog de vraag gesteld of Beerschot wel kampioen kon worden en vorige week las je dat OH Leuven een serieuze kandidaat was voor play-off 1. Nu verliezen ze van KV Mechelen, dat dan weer een degradatiekandidaat werd genoemd.'De grillige curves zijn enorm. Kijk naar Standard. Verrassend goed begonnen, iedereen was vol lof over de trainer, Philippe Montanier, nu zit hij op de schopstoel en wordt er gezegd dat hij niet past bij het DNA van de club.'Vorige week vrijdag overleed ex-trainer Han Grijzenhout in alle stilte.Sys: 'Grijzenhout is een van de beste trainers die in land hebben gewerkt. Jan Ceulemans noemde hem zelfs de beste trainer die hij in zijn carrière heeft gekend. Grijzenhout werd geroemd om zijn verrassende, vaak innoverende aanpak. Op training was hij een meester van de variatie en de improvisatie. Hij werkte puurt op gevoel. Ik herinner me nog heel goed hoe Grijzenhout in 1972 bij Cercle arriveerde. Hij was een hondsbrutale trainer die de confrontatie met de spelers aanging, je merkte dat hij was gevormd in het meedogenloze klimaat van Ajax. Het heeft een hele tijd geduurd voor hij milder werd in de omgang.'De titel die hij in 1980 met Club Brugge behaalde, is zonder enige twijfel zijn grootste succes. Maar een paar maanden na dat kampioenschap werd hij op straat gezet. Hij werd wel vaker voortijdig de laan uit gestuurd. Maar na ieder ontslag volgde heel snel een nieuwe aanbieding. Dat zegt veel over zijn vakmanschap.'