Niet Karel Fraeye maar Eddy Van den Berge wordt de nieuwe coach van Free Pro Players FC. Hij zal er spelers zonder contract fysiek begeleiden tijdens hun zoektocht naar een nieuwe club.

Vanaf 1 juli kunnen profvoetballers zonder contract terecht bij Free Pro Players FC. Daar kunnen ze in een professionele omkadering hun conditie blijven onderhouden en tegelijk zoeken naar een nieuwe club. De clubs en spelers werden al ingelicht dat ze vanaf dan vijf tot zes keer per week welkom zijn op de club.

Een paar weken geleden meldden we op deze site dat Karel Fraeye, die tot halfweg vorig seizoen coach van Lokeren was, het hele sportieve luik in goede banen moest leiden. Maar nu blijkt dat het niet Fraeye, maar Eddy Van den Berge, ex-assistent-coach bij Zulte Waregem, dat zal doen.

Spelers krijgen materiaal, huisvesting en een aangepast trainingsprogramma. Er is ook medische begeleiding voorzien, plus de mogelijkheid tot ontbijt en lunch. Enkel voor die medische begeleiding en lunch en/of ontbijt moet eventueel een kleine bijdrage worden geleverd, de rest is gratis.

Voorwaarde is wel dat het om spelers gaat die vorig seizoen een profcontract hadden op het niveau van 1A, 1B of eerste nationale. Ook buitenlandse voetballers die in ons land resideren en tijdelijk zonder club zitten, zijn welkom, net als Franstalige of anderstalige spelers uit het zuiden van het land.

