Na drie vergaderingen heeft de Pro League beslist om de media-rechten op het Belgisch voetbal te verkopen aan Eleven Sports. Na de stemming beslisten KAA Gent en Antwerp uit de collectieve verkoop te stappen.

De benodigde tweederdemeerderheid om de mediarechten aan de Engelse mediagigant Eleven Sports toe te kennen, werd woensdag gevonden. Het contract levert de profclubs jaarlijks zo'n 103 miljoen euro op. KAA Gent was het daar niet mee eens, en besliste niet mee te stappen in de collectieve verkoop van de rechten.

Om de mediarechten toe te kennen was ook unanimiteit nodig over de verdeelsleutel, dat is de manier waarop de som geld verdeeld zou worden over de 24 profclubs. De verdeelsleutel werd met overgrote meerderheid goedgekeurd, maar Antwerp stapte als een van de elf kleintjes (de zogeheten 'K11') niet mee in het verhaal. De Great Old wilde meer en verlaat daarom de collectieve verkoop.

De Pro League laat in een persbericht weten 'te bekijken hoe het proces verdergezet kan worden'.

