Het Forum der Joodse Organisaties heeft 'met afschuw' kennisgenomen van beelden die op sociale media zijn verschenen van Beerschot-supporters die zondag tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht voor hun supporterscafé anti-joodse leuzen en neonazistische slogans scandeerden.

Dat meldt het Forum.

Op sociale media dook dinsdag een filmpje op waarin Beerschot-supporters anti-joodse slogans zingen en roepen. De Antwerpse lokale politie stelde een proces-verbaal op en bezorgde dat aan het parket. Het Forum der Joodse Organisaties reageerde dinsdagavond op het nieuws. 'In het licht van de recente racismerel met Vincent Kompany is dit een nieuw dieptepunt in de Belgische voetbalwereld op twee weken tijd', luidt het in een persbericht.

Het Forum verwacht 'een ondubbelzinnige veroordeling door de voetbalwereld in het algemeen en door de Pro League en het Beerschotbestuur in het bijzonder'. 'Het racisme en uitingen van Jodenhaat onder verschillende supportersgroepen moet eindelijk serieus worden aangepakt. Het mag deze keer niet bij loze woorden en beloften blijven', benadrukt het Forum.

