Wat te onthouden van de afgelopen reguliere competitie in de Jupiler Pro League, jaargang 2020/21? Enkele opvallende vaststellingen aan de hand van vijf opvallende cijfers.

16

Zoveel punten bedraagt het verschil tussen Club Brugge en Antwerp (76 vs. 60), het nummer één en twee na 34 reguliere speeldagen. Vorig seizoen, weliswaar toen na 29 matchen, bedroeg de kloof tussen blauw-zwart en KAA Gent 15 punten (70 vs. 55). Het verschil van 16 punten is het grootste sinds het seizoen 1997/98, toen Club Brugge 18 punten voorsprong telde op KRC Genk (84 vs. 66), toen ook in een competitie met 18 ploegen en 34 speeldagen.

...

Zoveel punten bedraagt het verschil tussen Club Brugge en Antwerp (76 vs. 60), het nummer één en twee na 34 reguliere speeldagen. Vorig seizoen, weliswaar toen na 29 matchen, bedroeg de kloof tussen blauw-zwart en KAA Gent 15 punten (70 vs. 55). Het verschil van 16 punten is het grootste sinds het seizoen 1997/98, toen Club Brugge 18 punten voorsprong telde op KRC Genk (84 vs. 66), toen ook in een competitie met 18 ploegen en 34 speeldagen. Nog opmerkelijker: de kloof tussen het nummer twee Antwerp (met 60 punten) en de laatste, RE Mouscron (met 31 punten) is slechts 29 punten, het kleinste verschil in een competitie met 18 teams sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1995/96. In het seizoen 2017/18 telde Anderlecht, als tweede, amper 28 punten meer dan de rode lantaarn KV Mechelen (55 vs. 27), maar dat was in een competitie met 16 clubs en 30 matchen. Op OH Leuven na (2015/16, 29 punten in 30 duels, 0,96 per match) behaalde de laatste in de stand, sinds het driepuntensysteem, ook nooit zoveel punten als Mouscron: 31 (0,91 punten per partij). En slechts tweemaal (sinds 1995/96) behaalde de voorlaatste meer punten per duel dan Waasland-Beveren (31 punten, 0,91): SK Lierse in 2005/06 met 32 punten in 34 wedstrijden (0,94) en Westerlo in 2015/16 met 30 punten in 30 matchen.Zoveel doelpunten werden er gemiddeld per match gescoord, het hoogste gemiddelde sinds het seizoen 2002/03, toen de 17 teams (SK Lommel werd geschrapt) 3,26 keer per duel raak troffen. Tussen 1998/99 en 2002/03 lag het gemiddelde zelfs telkens boven de 3 goals per partij, met een record van 3,40 in 1999/20. In de matchen van Beerschot was er het afgelopen reguliere seizoen het meeste spektakel te beleven. De Ratten maakten de op twee na meeste doelpunten (58, na Club Brugge, 73 en KRC Genk, 67), maar incasseerden ook de op twee na meeste tegentreffers (64, na Waasland-Beveren, 70, en Zulte Waregem, 69). Gemiddeld vielen er in de duels van Beerschot 3,59 goals. Sinds de invoering van de play-offs lag dat gemiddelde alleen bij Zulte Waregem in 2018/19 (3,63) en bij Club Brugge in 2012/13 (ook 3,63) nog iets hoger, toen wel in 30 reguliere competitiematchen. Opmerkelijk: Anderlecht was de saaiste ploeg in de Jupiler Pro League, met 2,50 doelpunten (voor en tegen) per wedstrijd. Zoveel doelpunten per duel maakte Paul Onuachu voor KRC Genk, 29 stuks in 30 matchen. Dat is het hoogste gemiddelde in het reguliere seizoen voor de topschutter in de eerste klasse sinds het seizoen 2012/13. Toen trof Carlos Bacca 22 maal raak in 25 wedstrijden voor Club Brugge (0,88 goals per match). Onuachu nam 43 procent van de treffers van KRC Genk voor zijn rekening, het meeste voor de topscorer in de hoogste klasse sinds Jérémy Perbet in 2011/12 goed was voor 22 van de 50 goals van Mons (44 procent). Nog belangrijker was Raphael Holzhauser voor de doelpuntenproductie van Beerschot, met 16 goals en 16 assists (als koning van de laatste pass, samen met Xavier Mercier van OH Leuven). Holzhauser had een voet in 32 van de 58 goals van zijn team, of liefst 55 procent. Om de zoveel matchen werd een penalty getrapt, goed voor een totaal van 122 op 306 matchen of 0,40 strafschoppen per wedstrijd. Dat is het hoogste gemiddelde in de Belgische (reguliere) competitie sinds 2000. Het vorige record dateert van het reguliere seizoen 2012/13 (één elfmeter om de 2,76 duels, of 0,36 penalty's per partij). KRC Genk kreeg 13 strafschoppen en trapte er daarvan 11 binnen. Opvallend: de 6 gemiste penalty's op 12 pogingen van KAA Gent, van bovendien 4 verschillende spelers ( Alessio Castro Montes, Roman Jaremtjsoek, Sven Kums en Niklas Dorsch). Alleen Anderlecht deed in 2012/13 slechter met 7 gemiste strafschoppen op 13 pogingen, van 6 verschillende spelers. Ook opmerkelijk: in de lege stadions werd de efficiëntie niet opgekrikt: 79%. De jongste twee reguliere seizoenen lag dat afwerkingspercentage op 80% en 79%. Het puntenpercentage van Peter Maes bij STVV (27 op 57) sinds hij op 7 december als hoofdcoach overnam van Kevin Muscat. Dat is 21 procent meer dan de Australiër met de Kanaries tot zijn ontslag behaalde (11 op 42, 26 procent). Ook de trainerswissel bij Cercle rendeerde (al is de vergelijkingsbasis qua aantal matchen wel smaller): Yves Vanderhaeghe sprokkelde 14 op 27 bijeen (52 procent), 23 procent beter dan zijn voorganger Paul Clement (22 op 75, of 29 procent). Ook Hein Vanhaezebrouck behaalde bij KAA Gent een hoger puntenpercentage dan zijn drie ontslagen voorgangers: 33 op 60 (55 procent) vs. 16 op 42 onder Jess Thorup, László Bölöni en Wim De Decker (38 procent). Bij KV Kortrijk bracht de nieuwe coach geen positieve kentering: Luka Elsner veroverde 9 op 30 (30 procent), terwijl Vanderhaeghe 30 op 75 verzamelde (40 procent).