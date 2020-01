Hans Vanaken blikt in Sport/Voetbalmagazine terug op 2019 en kijkt ook vooruit naar het nieuwe jaar.

Was 2019 een grand cru in het leven van Hans Vanaken?

Hans Vanaken: 'Ik denk dat het een heel goed jaar was, ja. Vaak rust een vloek op de Gouden Schoen en gaat het na de bekroning bergaf, maar dat was bij mij niet het geval; ik heb mijn niveau een heel jaar lang kunnen doortrekken. Maar om dan te spreken van een grand cru...'

'Prof van het Jaar, altijd in de kern van de nationale ploeg, nu ook twee wedstrijden kunnen spelen. Ik ken mijn statistieken niet uit het blote hoofd, maar ik ben er fier op, dat dit allemaal kon. We zullen zien wat het wordt voor het EK, maar ik denk dat ik ook belangrijk kan zijn voor de Rode Duivels.'

Je vergeet nog je nieuwe contract.

Hans Vanaken: 'In augustus getekend, ja. Weer een jaartje erbij. (lacht) Alles is positief.'

Was het een moeilijke beslissing om te blijven?

Hans Vanaken: 'Neen, want ik ben hier heel gelukkig en ik denk dat zoiets ook afstraalt naar het veld. Privé gaat alles goed, het is hier fijn wonen, goed leven en dan ben je automatisch ook gelukkig op de club. Als je thuis niet gelukkig bent, of je woont ergens niet graag, ga je ook niet voor 100 procent kunnen presteren. En daarnaast: als er niks anders is, niks concreets in de periode juli-augustus, dan moet je niet nadenken.'

Echt niks?

Hans Vanaken: 'Neen.'

Vind je dat niet raar, dat de beste voetballer in de Jupiler Pro League geen aanbieding krijgt?

Hans Vanaken: 'Of ik dat ben, laat ik aan jouw beoordeling over, maar ik denk daar soms ook over na, ja. Twee keer op rij profvoetballer van het jaar en daartussen de Gouden Schoen gewonnen. Maar het moet zijn dat sommige clubs dat anders zien, of me niet zo zien zoals jij. Dan moet je je daar bij neerleggen.'

'Ik speel alles, zit bij een ploeg die altijd voor de prijzen speelt, niks om over te klagen. Misschien is het raar, en misschien zeggen de mensen wel: hij durft niet. Maar er vált niks te durven. Met een gebrek aan ambitie heeft het niks te maken. Ik héb ambitie. Zeker. Maar langs de andere kant denk ik ook: ik ben nu 27 en had net een topjaar. Als het dan niet komt, zal het misschien nooit zijn.'

Lees het volledige interview met Hans Vanaken in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 31 december.