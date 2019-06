De befaamde strafpleiter Sven Mary en de algemeen manager van Club Brugge Vincent Mannaert zijn al meer dan twintig jaar vrienden. In een dubbelinterview voor Sport/Voetbalmagazine mijmeren ze onder meer over de toekomst van het Belgische en internationale voetbal.

Sven Mary bracht zijn jeugd door in de spionkop van Anderlecht en geraakte als speler zelfs tot de reserven van RSCA. Ook Vincent Mannaert passeerde via de jeugdschool van paars-wit. De algemeen directeur van Club Brugge (geboren in 1974), is van de generatie van Herpoel, Peiremans en Jbari, terwijl Mary (geboren in 1972) naast onder meer Crasson, Zetterberg en Walem speelde.

Twee technisch redelijk begaafde linkspoten, die elkaar later tegenkwamen op de banken van de universiteit - Mary had onderweg een paar jaar verloren. 'Dat was in 1995, net na het Bosmanarrest. We waren toen halverwege onze studies', weet Mannaert nog. 'We hadden dezelfde wil om te slagen in het leven. Tegenwoordig zijn er periodes dat we elkaar niet zien of niet horen, maar na één minuut is er altijd opnieuw die klik.'

In een dubbelinterview met Sport/Voetbalmagazine gaat het onder meer over de toekomst van de door hen zo geliefde sport. Ze verwachten binnen enkele jaren een omwenteling...

Mannaert: 'We horen vaak: er gaat te veel geld om in het voetbal. En het klopt dat de laatste vijftien jaar het aantal consumenten en de hoeveelheid geld dat erin circuleert exponentieel is gestegen. Dat heeft allemaal te maken met Azië. In China, India, Indonesië, Vietnam of Thailand heb je miljarden consumenten die een deel van hun inkomen willen spenderen aan de aankoop van tickets, onlinemerchandising en pay-per-view, zoals voor de finale van de FA Cup. Reken maar uit, dat zorgt voor een enorm zakencijfer. Geen enkele eigenaar, of hij nu Amerikaan, Qatarees of Rus is, verliest graag geld. Maar op een bepaald moment heb je een economisch model nodig dat zelfregulerend is. Ik ben bijvoorbeeld voor de Financial Fair Play.'

'Het moderne voetbal is ontstaan in 1992, het jaar van het onstaatn van de Champions én de Premier League', gaat Mannaert zijn discours verder. 'Initieel leek de Champions League de kip met de gouden eieren te zijn. Maar sinds de verdere mondiale expansie van het voetbal, voornamelijk in Azië, is de Premier League de CL voorbijgesneld in economische waarde.'

Mary: 'Als je iets wil creëren dat op de Premier League lijkt, dan moet je in de richting van een BeNeLiga gaan. Ik zou graag naar Brugge-Ajax, Anderlecht-Feyenoord of PSV-Standard kijken.'

Mannaert: 'Het voetbal gaat fundamenteel veranderen vanaf 2024. Of men dat nu wil of niet. En je kunt het Bayern of Juventus niet verwijten dat ze zeven keer na elkaar kampioen spelen. Degenen die slecht gewerkt hebben, zijn degenen die achteraan bengelen. Hamburg heeft een budget van 150 miljoen euro en zal ook volgend seizoen in de 2. Bundesliga spelen. Wat zegt een Hoeness of een Agnelli wanneer ze een Vanaken willen en Everton, dat nooit Champions League heeft gespeeld en geen Europees prestige heeft, in staat is om evenveel, soms zelfs meer geld op tafel te leggen voor een speler?'

Mary: 'Wolverhampton heeft dezelfde inkomsten als Real Madrid. Huddersfield dezelfde als Juventus.'

Mannaert: 'Daarom gaat er iets gebeuren. Ik ben actief binnen de ECA, de European Club Association, en daar wil men dat er wat beweegt. Je moet jezelf ook in vraag stellen. Wat Agnelli vertelt is geen evangelie, maar je moet wel aandachtig zijn wanneer hij spreekt. Agnelli wil zich niet meer vergelijken met Genoa of Empoli. Hij kijkt naar het internationale niveau: de Premier League, China, de MLS. De handtekening van Cristiano Ronaldois commercieel belangrijker dan sportief. Juve wil voet aan de grond krijgen in China en Japan en dankzij de komst van CR7 kan de club heel wat deals sluiten. Ik ben een voetbalromanticus, ik herinner me nog dat Waregem in de vooravond tegen Hajduk Split speelde. De nostalgie over die periode blijft, maar dat mag geen excuus zijn om de modernisering af te remmen.'