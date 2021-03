2 november 2020: na een 8 op 33 staat Zulte Waregem op twee na laatste in de Jupiler Pro League. Het klassement sindsdien: met 35 op 57 prijkt Essevee als... twééde. Sleutelfiguren in die wederopstanding: assistent-trainers Davy De fauw en Timmy Simons.

Flashback naar 13 maart vorig jaar. Na de 7-0 blamage op Anderlecht en slechts één zege na Nieuwjaar grijpt het bestuur van Zulte Waregem in: assistent-coaches Eddy Van den Berge (61) en Ronny Verriest (59) moeten plaatsmaken voor Davy De fauw (toen 39) en Timmy Simons (toen 43). Zij moeten het zogenaamde 'Essevee 2.0'-project verpersoonlijken. Onder de noemer 'vernieuwen, verjongen en verbeteren.'

Veel verbetert Essevee aanvankelijk niet in het volgende seizoen, met onder meer een 0-6 nederlaag tegen Club Brugge, de grootste thuisnederlaag ooit voor de fusieclub in eerste klasse.

Tussenbalans na de eerste elf speeldagen: 8 op 33. Crisis aan de Gaverbeek. Tot de week erna, op Cercle Brugge: een overtuigende 1-3-winst. Het begin van een rollercoasterrit: naar boven - 22 op 30, waaronder vier zeges op rij - even weer naar beneden - drie opeenvolgende nederlagen - en opnieuw fluks omhoog, met een 13 op 15. Alleen op - niet toevallig - Club Brugge bleek Zulte Waregem op de jongste speeldag een maatje te klein.

Nieuw hout

De verrijzenis is niettemin opmerkelijk, en daarvoor wijzen veel vingers binnen de club naar Davy De fauw en Timmy Simons.

Om nog het juiste hout te vinden om pijlen van te maken, gaf coach Francky Dury hen tijdens en na de slechtste seizoensstart meer en meer de sleutels in hun handen.

Die konden qua trainingsopbouw, tactische aanpak en een positievere benadering van spelers zo een steeds grotere stempel drukken. Met goedkeuring van de T1, die rigiditeit inwisselde voor flexibiliteit en betere communicatie met zijn nieuwe assistenten, ook al blijft hij het laatste woord houden.

© BELGA

De verfrissende aanpak van De fauw en Simons, ook tijdens de coronaquarantaine van Dury begin dit jaar, werd binnen de spelersgroep zeer gesmaakt. Als duo dat maniakaal bezig is met de matchvoorbereiding.

En bovendien complementair is: De fauw, die meer als leidersfiguur voor de groep optreedt - hij was niet toevallig zowat zijn hele spelerscarrière een uitstekende kapitein. Simons, die vooral individueel met spelers spreekt, hen op minpunten wijst én oplossingen aanreikt.

Het leidde tot een nieuwe, positieve flow binnen de groep. En mede daardoor ook tot betere resultaten, waardoor Zulte Waregem in een opwaartse spiraal terechtkwam. Zelfs een play-off 1-stek is nog altijd mogelijk. Niemand die dat in september had durven te vermoeden.

Het hele verrijzenisverhaal van Essevee, met nog andere redenen voor de wederopstanding, kunt deze week lezen in Sport/Voetbalmagazine. Of in de Pluszone.

Flashback naar 13 maart vorig jaar. Na de 7-0 blamage op Anderlecht en slechts één zege na Nieuwjaar grijpt het bestuur van Zulte Waregem in: assistent-coaches Eddy Van den Berge (61) en Ronny Verriest (59) moeten plaatsmaken voor Davy De fauw (toen 39) en Timmy Simons (toen 43). Zij moeten het zogenaamde 'Essevee 2.0'-project verpersoonlijken. Onder de noemer 'vernieuwen, verjongen en verbeteren.'Veel verbetert Essevee aanvankelijk niet in het volgende seizoen, met onder meer een 0-6 nederlaag tegen Club Brugge, de grootste thuisnederlaag ooit voor de fusieclub in eerste klasse. Tussenbalans na de eerste elf speeldagen: 8 op 33. Crisis aan de Gaverbeek. Tot de week erna, op Cercle Brugge: een overtuigende 1-3-winst. Het begin van een rollercoasterrit: naar boven - 22 op 30, waaronder vier zeges op rij - even weer naar beneden - drie opeenvolgende nederlagen - en opnieuw fluks omhoog, met een 13 op 15. Alleen op - niet toevallig - Club Brugge bleek Zulte Waregem op de jongste speeldag een maatje te klein.De verrijzenis is niettemin opmerkelijk, en daarvoor wijzen veel vingers binnen de club naar Davy De fauw en Timmy Simons.Om nog het juiste hout te vinden om pijlen van te maken, gaf coach Francky Dury hen tijdens en na de slechtste seizoensstart meer en meer de sleutels in hun handen. Die konden qua trainingsopbouw, tactische aanpak en een positievere benadering van spelers zo een steeds grotere stempel drukken. Met goedkeuring van de T1, die rigiditeit inwisselde voor flexibiliteit en betere communicatie met zijn nieuwe assistenten, ook al blijft hij het laatste woord houden. De verfrissende aanpak van De fauw en Simons, ook tijdens de coronaquarantaine van Dury begin dit jaar, werd binnen de spelersgroep zeer gesmaakt. Als duo dat maniakaal bezig is met de matchvoorbereiding. En bovendien complementair is: De fauw, die meer als leidersfiguur voor de groep optreedt - hij was niet toevallig zowat zijn hele spelerscarrière een uitstekende kapitein. Simons, die vooral individueel met spelers spreekt, hen op minpunten wijst én oplossingen aanreikt. Het leidde tot een nieuwe, positieve flow binnen de groep. En mede daardoor ook tot betere resultaten, waardoor Zulte Waregem in een opwaartse spiraal terechtkwam. Zelfs een play-off 1-stek is nog altijd mogelijk. Niemand die dat in september had durven te vermoeden.Het hele verrijzenisverhaal van Essevee, met nog andere redenen voor de wederopstanding, kunt deze week lezen in Sport/Voetbalmagazine. Of in de Pluszone.