Hoe Dejan Veljkovic zoveel macht kreeg bij KV Mechelen

Na zijn vereffening van dik vijftien jaar geleden hing KV Mechelen een bord in zijn stadion met als opschrift 'Remember 2002-2003'. De Malinoisfamilie was vastberaden: nóóit mocht zo'n fiasco zich nog herhalen. Duizenden fans hadden elk 1000 euro van hun persoonlijke spaarcenten opgehoest om ten minste nog een doorstart in de derde klasse mogelijk te maken, wat gelukt was. Het maakte van het nieuwe Yellow Red KV Mechelen een prachtig voetbalproject, een inspirerend wij-verhaal. Tv-figuur en KV-supporter Mark Uytterhoeven kreeg een 'levenslang' zitje in het bestuur. Samen met oud-spits Piet den Boer en ex-speler en -trainer Fi Vanhoof had hij de reddingsactie mediageniek en succesvol gemaakt. En naast Uytterhoeven kregen ook de gewone fans inspraak bij het nieuwe KV Mechelen. Enkelen mochten in het bestuur zetelen en zelfs de boekhouding inkijken, allemaal met als onderliggende gedachte dat KV Mechelen voortaan koosjer en beredeneerd zou werken.

