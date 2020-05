Onze redactie koos Marokkaan Mbark Boussoufa als beste Afrikaanse voetballer ooit in België. Hij heeft in zijn carrière heel wat glorieuze momenten gekend, maar het meest beklijvende blijft zijn met geld overgoten passage in Rusland.

'Ik heb nog getwijfeld om Belg te worden', zegt de nu 35-jarige Mbark Boussoufa in een interview met La Dernière Heure in 2008, toen hij bij Anderlecht voetbalde.

'René Vandereycken had aan een Nederlandse journalist gevraagd of ik al gekozen had tussen Nederland en Marokko. Ik heb toen even overwogen om de Belgische nationaliteit aan te vragen.'

Maar de keuze voor Marokko was eigenlijk geen moeilijke, zegt hij. 'Marokko is altijd een deel van mijn leven geweest. Sinds mijn kinderjaren ben ik een groot supporter van de Leeuwen van de Atlas (bijnaam voor de nationale ploeg van Marokko, nvdr). Ik voel me echt een Marokkaan.'

Dat bleek ook toen hij de Boussoufa Foundation oprichtte. Hij schonk geld aan ziekenhuizen in Marokko en investeerde onder meer 22.000 euro in zonnepanelen voor het dorp waar zijn ouders woonden voor ze naar Nederland kwamen.

Want zijn carrière heeft Boussoufa geen windeieren gelegd. Na zijn passages bij KAA Gent (2004-2006) en Anderlecht (2006-2011) koos hij voor het grote geld in Rusland. Eerst speelde hij twee seizoenen bij FC Anzji - aan de zijde van onder meer Samuel Eto'o en Roberto Carlos - en daarna nog drie jaar bij Lokomotiv Moskou.

Badend in luxe

Maar het goed betaalde leven in Rusland had ook een keerzijde. Die kwam pijnlijk tot uiting in de documentaire die het Nederlandse BNN uitbracht in 2015: 'Voetbalmiljonair uit Oost'. Een cameraploeg had twee jaar lang de familie Boussoufa gevolgd: Mbark in Moskou en zijn ouders in Amsterdam en Marokko.

De luxe waarin Boussoufa in Rusland baadde, was onvoorstelbaar. Hij had een zwembad en een Amerikaanse snookertafel in zijn villa, een privéchauffeur reed hem rond in een dikke jeep, hij had een privékok en droeg de duurste kleren. Zijn broer Mustapha, die vaak in Moskou op bezoek was, mocht zijn bankkaart zoveel gebruiken als hij wou.

Boussoufa betaalde alles, zelfs het vliegtuig voor zijn kapper uit Amsterdam die zijn haar kwam knippen. 'We droomden van Las Vegas, we zijn gegaan', getuigde zijn broer in de documentaire. 'We wilden eens in een privéjet vliegen, dat hebben we dan ook eens gedaan...'

Maar achter de blingbling schuilt een immense leegte. 'Ik heb hier vier jaar eenzaamheid gekend', moet Mbark toegeven. Tekenend is wanneer hij in het zwembad een telefoontje van zijn moeder krijgt. 'Met wie ben je daar?', vraagt ze. 'Ik ben alleen', zegt Mbark. 'Nee, Allah is bij je', reageert ze. Waarop Boussoufa gelaten: 'Klopt, mama, Allah is groot.'

Lees ook: Beste Afrikaanse spelers ooit in de Jupiler Pro League: onze top 10

Bekijk hieronder de BNN-documentaire 'Voetbalmiljonair uit Oost'.

'Ik heb nog getwijfeld om Belg te worden', zegt de nu 35-jarige Mbark Boussoufa in een interview met La Dernière Heure in 2008, toen hij bij Anderlecht voetbalde. 'René Vandereycken had aan een Nederlandse journalist gevraagd of ik al gekozen had tussen Nederland en Marokko. Ik heb toen even overwogen om de Belgische nationaliteit aan te vragen.'Maar de keuze voor Marokko was eigenlijk geen moeilijke, zegt hij. 'Marokko is altijd een deel van mijn leven geweest. Sinds mijn kinderjaren ben ik een groot supporter van de Leeuwen van de Atlas (bijnaam voor de nationale ploeg van Marokko, nvdr). Ik voel me echt een Marokkaan.'Dat bleek ook toen hij de Boussoufa Foundation oprichtte. Hij schonk geld aan ziekenhuizen in Marokko en investeerde onder meer 22.000 euro in zonnepanelen voor het dorp waar zijn ouders woonden voor ze naar Nederland kwamen.Want zijn carrière heeft Boussoufa geen windeieren gelegd. Na zijn passages bij KAA Gent (2004-2006) en Anderlecht (2006-2011) koos hij voor het grote geld in Rusland. Eerst speelde hij twee seizoenen bij FC Anzji - aan de zijde van onder meer Samuel Eto'o en Roberto Carlos - en daarna nog drie jaar bij Lokomotiv Moskou.Maar het goed betaalde leven in Rusland had ook een keerzijde. Die kwam pijnlijk tot uiting in de documentaire die het Nederlandse BNN uitbracht in 2015: 'Voetbalmiljonair uit Oost'. Een cameraploeg had twee jaar lang de familie Boussoufa gevolgd: Mbark in Moskou en zijn ouders in Amsterdam en Marokko.De luxe waarin Boussoufa in Rusland baadde, was onvoorstelbaar. Hij had een zwembad en een Amerikaanse snookertafel in zijn villa, een privéchauffeur reed hem rond in een dikke jeep, hij had een privékok en droeg de duurste kleren. Zijn broer Mustapha, die vaak in Moskou op bezoek was, mocht zijn bankkaart zoveel gebruiken als hij wou.Boussoufa betaalde alles, zelfs het vliegtuig voor zijn kapper uit Amsterdam die zijn haar kwam knippen. 'We droomden van Las Vegas, we zijn gegaan', getuigde zijn broer in de documentaire. 'We wilden eens in een privéjet vliegen, dat hebben we dan ook eens gedaan...'Maar achter de blingbling schuilt een immense leegte. 'Ik heb hier vier jaar eenzaamheid gekend', moet Mbark toegeven. Tekenend is wanneer hij in het zwembad een telefoontje van zijn moeder krijgt. 'Met wie ben je daar?', vraagt ze. 'Ik ben alleen', zegt Mbark. 'Nee, Allah is bij je', reageert ze. Waarop Boussoufa gelaten: 'Klopt, mama, Allah is groot.'Bekijk hieronder de BNN-documentaire 'Voetbalmiljonair uit Oost'.