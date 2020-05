Antwerp FC heeft in een videoboodschap voor het eerst zijn kersverse coach Ivan Leko aan het woord gelaten. 'Samen kunnen we grootse dingen waarmaken.'

'Deze clubs is de afgelopen drie jaar enorm gegroeid, maar dit is slechts het begin. Er komen nog geweldige dingen aan', aldus de ex-voetballer.

'Er zitten goede mensen aan het stuur. De eigenaar is heel ambitieus en investeert in infrastructuur en goede mensen. Luciano D'Onofrio (technisch directeur, nvdr.) weet hoe je een winnend team samenstelt. Hij kent het Belgisch voetbal beter dan wie dan ook. En uiteraard mogen we de supporters niet vergeten. Zij leven voor Antwerp.'

De Kroatische trainer is 'blij op de Bosuil te zijn'. "Ik zal me volledig smijten, emotioneel, tactisch en technisch, om deze club te helpen groeien. Samen kunnen we grootse dingen waarmaken. Mijn doel? Ik wil elke wedstrijd winnen.

'Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en mijn spelers te ontmoeten. Zij moeten het gevoel en de instelling hebben dat alles mogelijk is met deze club. We willen de groei van deze club voortzetten.

'Dat zorgt voor extra verantwoordelijkheid om elke dag het beste van jezelf te geven. Spelers en iedereen binnen de club moeten het gevoel hebben dat we samen prachtige dingen kunnen verwezenlijken als we allemaal aan hetzelfde koord trekken.'

Leko kwam als trainer noch als speler nog niet voor Antwerp uit en toch voelt het aan als thuiskomen. 'De supporters leven voor deze club. Voetbal is hier emotie en passie. Dat voel je als je op de Bosuil rondloopt. Ik heb veel respect voor deze club en zijn karakter. We zijn een goede match. Ik hou van traditie en de sfeer in het stadion. Ik voelde me daardoor meteen op mijn plaats bij Antwerp', aldus de trainer, die zelf al tien jaar in Antwerpen woont.

Op zijn 42-jarige leeftijd kan Leko al wat adelbrieven voorleggen. Zo loodste hij Club Brugge in 2018 naar de landstitel. 'Ik voel me ook een vrij complete coach. Het belangrijkste is dat je een goede people manager bent. Je moet de gave hebben om onderling een sterke emotionele band en samenhorigheid uit te bouwen', aldus de Kroaat.

'Het gevoel dat je hebt als speler na een overwinning, is fantastisch. Maar als je een team ziet winnen dat voetbalt zoals jij het wilt, geeft dat pas een ongelooflijk gevoel. Dat is mijn drijfveer om elke dag hard te werken en beter te worden.'

