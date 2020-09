Het is officieel: Jess Thorup, ruim een maand geleden nog ontslagen bij KAA Gent, volgt Hannes Wolf op als coach van KRC Genk.

De 50-jarige Thorup werd vorige maand ontslagen door AA Gent. Hij was daar bijna twee jaar aan de slag, werd vorig seizoen met de Buffalo's tweede, maar moest opstappen na een tegenvallende seizoensstart. Zijn opvolger Laszlo Bölöni hield het vervolgens amper 25 dagen vol. Wim De Decker nam over.

Bij KRC Genk komt Thorup in de plaats van Hannes Wolf. Die werd na een 5 op 15 aan de deur gezet. Clubicoon Domenico Olivieri nam ad interim over. Naast Thorup was ook Frank Vercauteren in beeld bij Genk, maar de voormalige Rode Duivel zegde af om familiale redenen.

Vrijdagmiddag om 13 uur leidt Thorup zijn eerste training bij Genk. Aansluitend wordt hij om 15u30 voorgesteld. KRC Genk staat na zes speeldagen op de negende plaats met 8 punten. Komende maandag (20u45) spelen de Limburgers hun volgende competitiewedstrijd, thuis tegen KV Oostende.

