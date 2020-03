RSC Anderlecht is bezig aan de zwaarste besparingsronde in zijn geschiedenis. Dat heeft ook gevolgen voor werken aan het trainingscomplex op Neerpede.

De financiële malaise bij Anderlecht heeft niet alleen gevolgen voor het personeel, maar het impliceert ook dat sommige infrastructuurwerken op het tien jaar oude trainingscomplex in Neerpede uitgesteld moeten worden. Van een tribune rond het meest noordelijk gelegen oefenveld en de inrichting van een indoortrainingsveld is al een tijdje geen sprake meer. Ook de bouw van het spelershotel, waarvoor de voorbereidingswerken jaren geleden waren begonnen, komt maar niet van de grond.

Het gebrek aan slaapgelegenheid inspireerde Hein Vanhaezebrouck ooit om containers te laten aanslepen om de spelers een powernap te laten doen tussen twee trainingen.

Op dit moment is het grootste pijnpunt de RSCA Foot Academy, de site waar alle jeugdploegen van de U8 tot de U13 spelen. Het hoofdgebouw en de trainingsvelden hebben zo'n ingrijpende opknapbeurt nodig dat de plek liefkozend een shithole wordt genoemd. Bij hevige regenval kunnen spelers en trainers maar een kwart van het kunstgrasveld gebruiken en omstanders zijn ook niet meer verwonderd wanneer ze een teambegeleider de fel gehavende doelnetten met tape aan elkaar zien vastmaken.

In een ideaal scenario zou het pand waar de kleedkamers en de kantine in ondergebracht zijn gewoon tegen de vlakte moeten gaan en zou alles heropgebouwd moeten worden. Met de jaren is de renovatie van de jeugdacademie een strijd geworden die veel trainers niet meer willen aangaan.

Ook Jean Kindermans, hoofd van de jeugdopleiding, beseft dat er op korte termijn wellicht niet veel zal veranderen. Er werd hem wel beloofd dat er extra geld naar de jeugd zou gaan indien de ploeg Europees voetbal zou afdwingen. 'Het bestuur beweert dat we de beste opleiding van het land hebben, maar ze zien volgens mij niet in hoe dramatisch de situatie is op de academie', zegt een insider. 'Ze denken dat alles prima loopt omdat de doorstroming van jeugdspelers naar de A-ploeg vlot gaat.'

'Mochten de beleidsbepalers ooit een rondleiding krijgen op de academie, dan zouden ze doorhebben in welke omstandigheden de trainers hier moeten werken. Ik vergelijk het met Kosovo ten tijde van de burgeroorlog', aldus diezelfde bron.

Paarse putten Lees de volledige reportage over de besparingsplannen van Anderlecht in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 april.

De financiële malaise bij Anderlecht heeft niet alleen gevolgen voor het personeel, maar het impliceert ook dat sommige infrastructuurwerken op het tien jaar oude trainingscomplex in Neerpede uitgesteld moeten worden. Van een tribune rond het meest noordelijk gelegen oefenveld en de inrichting van een indoortrainingsveld is al een tijdje geen sprake meer. Ook de bouw van het spelershotel, waarvoor de voorbereidingswerken jaren geleden waren begonnen, komt maar niet van de grond. Het gebrek aan slaapgelegenheid inspireerde Hein Vanhaezebrouck ooit om containers te laten aanslepen om de spelers een powernap te laten doen tussen twee trainingen. Op dit moment is het grootste pijnpunt de RSCA Foot Academy, de site waar alle jeugdploegen van de U8 tot de U13 spelen. Het hoofdgebouw en de trainingsvelden hebben zo'n ingrijpende opknapbeurt nodig dat de plek liefkozend een shithole wordt genoemd. Bij hevige regenval kunnen spelers en trainers maar een kwart van het kunstgrasveld gebruiken en omstanders zijn ook niet meer verwonderd wanneer ze een teambegeleider de fel gehavende doelnetten met tape aan elkaar zien vastmaken. In een ideaal scenario zou het pand waar de kleedkamers en de kantine in ondergebracht zijn gewoon tegen de vlakte moeten gaan en zou alles heropgebouwd moeten worden. Met de jaren is de renovatie van de jeugdacademie een strijd geworden die veel trainers niet meer willen aangaan. Ook Jean Kindermans, hoofd van de jeugdopleiding, beseft dat er op korte termijn wellicht niet veel zal veranderen. Er werd hem wel beloofd dat er extra geld naar de jeugd zou gaan indien de ploeg Europees voetbal zou afdwingen. 'Het bestuur beweert dat we de beste opleiding van het land hebben, maar ze zien volgens mij niet in hoe dramatisch de situatie is op de academie', zegt een insider. 'Ze denken dat alles prima loopt omdat de doorstroming van jeugdspelers naar de A-ploeg vlot gaat.''Mochten de beleidsbepalers ooit een rondleiding krijgen op de academie, dan zouden ze doorhebben in welke omstandigheden de trainers hier moeten werken. Ik vergelijk het met Kosovo ten tijde van de burgeroorlog', aldus diezelfde bron.