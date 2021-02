Jordan Lukaku is een van de meest intrigerende voetballers uit de Jupiler Pro League, zo bewees hij nog eens in een interview met Sport/Voetbalmagazine. Een voorsmaakje.

Je hebt de voorbije jaren bij Lazio een paar keer terug moeten vechten na een blessure. Was dat revalideren ook een gevecht tegen jezelf en het isolement?

Jordan Lukaku: (denkt na) 'Het alleen zijn, stoorde mij niet. Want behalve die paar uur op de club was ik de rest van de dag ook op mezelf. Ik vond het vooral lastig dat ik zoveel tegenslag heb gehad en dat mijn revalidatieperiodes zo lang hebben geduurd. Eerst was er die ontsteking aan mijn twee patellapezen en daarna werd ik overvallen door een kraakbeenletsel aan de rechterknie.'

Voor een jonge twintiger was het wellicht mentaal belastend om telkens terug te moeten vechten na een zware blessure?

Lukaku: (knikt) 'Je moet in het algemeen sterk staan op mentaal vlak om voetballer te worden... Ik weet niet of veel mensen het zouden willen doen, mochten ze weten wat wij allemaal meemaken.'

Het financiële aspect maakt toch veel goed? Het verzacht toch enigszins de pijn?

Lukaku: 'Nee. Waarom zijn er veel rijke mensen die depressief zijn en zelfmoord plegen? Van geld ga je je niet lekker in je vel voelen. Vroeger hadden we niets en was het leven misschien iets moeilijker, maar mijn relaties met andere mensen waren tenminste authentiek. En geld brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee waar je zelf niet om gevraagd hebt.'

'Als je ineens veel geld verdient, zorgt dat voor onrust in jouw entourage. Kennissen die in het verleden zogezegd iets voor jou gedaan hebben, vragen plots een wederdienst. Familieleden verwachten dat je hen financieel onderhoudt. De gesprekken die je dan moet voeren met je directe omgeving zijn best lastig, hoor. Ten slotte krijg je ook te maken met mensen die niet willen dat je het beter hebt dan zij en jou terug in de put willen duwen.'

Veel jonge mannen zouden nochtans meteen hun leven met dat van jullie willen ruilen. Jullie worden aanbeden door de supporters en van buitenaf lijkt het alsof jullie heel veel vrije tijd hebben.

Lukaku: 'Supporters zien enkel de glamour, maar wij moeten veel opofferen om dit leven te kunnen leiden. Worden gewone mensen uitgescholden na een slechte dag op het werk? Nee, maar wij moeten het gescheld er wel bijnemen. Wij verdienen zoveel meer dan een gemiddelde werknemer dat iedereen ons blijkbaar zomaar mag uitkafferen via anonieme accounts op sociale media.'

Ben je na al die jaren al beter bestand tegen de kritiek van fans?

Lukaku: 'Het kan mij geen bal schelen. Mij stoort het vooral dat jonge voetballers zoals ik een voorbeeldfunctie moeten vervullen in een samenleving waar normaal gezien niemand opkijkt naar iemand van 25 jaar. En aan de andere kant beschouwen ze ons als domme mensen. Is dat niet vreemd?'

Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van 17 februari.

