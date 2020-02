De bond van sportjournalisten blijft misnoegd over de exclusiviteitsdeal die de voetbalbond sloot met DPG Media.

Sportspress, de beroepsbond van sportjournalisten, heeft met de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) overlegd over de exclusiviteitsdeal tussen de KBVB en DPG Media, de mediagroep boven tv-zender VTM en de krant Het Laatste Nieuws. DPG Media krijgt bij elk interlandblok extra toegang tot de Rode Duivels, maar zal voortaan nog maar één exclusief interview met een Rode Duivel mogen gebruiken in Het Laatste Nieuws. Die speler wordt dan niet ter beschikking gesteld van andere media. Sportspress blijft misnoegd. Exclusiviteit voor het uitzenden van interlands op tv en enkele interviews eromheen bestaat al lang. Maar nu is de exclusiviteit voor het eerst overgewaaid naar een papieren medium. KBVB-communicatiedirecteur Manu Leroy zegt: 'Rechtenhouders op grote toernooien exploiteerden hun extra access vroeger ook al maximaal op radio, tv en hun digitale platformen. Wat is het verschil, behalve dat er nu impact is op een krant?' Pierre Bilic, secretaris-generaal van Sportspress: 'Zo'n exclusiviteit in papieren media zie je zelfs niet in Engeland. Enkel nu bij onze nationale ploeg. Terwijl de term het zelf zegt: die ploeg is nationaal, van iedereen.' François Colin, bestuurslid bij Sportspress, stelt: 'De KBVB, een vzw, wil blijkbaar van álles geld maken, ook van journalistieke interviews.' Maar Leroy antwoordt: 'Wij krijgen hier geen zak geld voor. Wij maken gebruik van mediaruimte om reclame te maken voor de matchen van onze nationale ploegen. Als wij winst maken, herinvesteren we dat trouwens in het voetbal.' Toch blijft deze deal voor Sportspress ruiken naar betalen voor informatie. 'En dat kan niet', zegt Bilic. 'Wij gaan nu de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) en de Association des Journalistes Professionels (AJP) inlichten', de overkoepelende Vlaamse en Waalse journalistenbonden. Tegen dit blad zegt VVJ-secretaris Pol Deltour alvast: 'Deze deal lijkt mij héél problematisch.' Ook leeft de vrees dat dit clubs op ideeën gaat brengen.