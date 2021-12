Kompany blikt terug op racistische spreekkoren: 'Ik reageerde in de eerste plaats als mens'

RSC Anderlecht kijkt donderdag in de kwartfinale van de Beker van België KV Kortrijk in de ogen. Coach Vincent Kompany blikt op het persmoment in aanloop naar het duel nogmaals terug naar afgelopen zondag, toen racistische spreekkoren de topper in het Jan Breydelstadion tussen Club Brugge en Anderlecht besmeurden. 'Het is goed dat dit debat op gang is gekomen', zei Kompany. 'Het is belangrijk dat we niet minimaliseren wat er gebeurd is.'

Vincent Kompany op 22 december 2021. © Belga