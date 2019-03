KRC Genk: het leven na Pozuelo

KRC Genk bereidt zich voor op het onverwachte. De eindspurt naar de titel, die enkele weken geleden nog perfect was ingezet, zal zonder Alejandro Pozuelo gebeuren. Om hem te vervangen lijkt er geen sleutel-op-de-deuroplossing voorhanden te zijn.

Vorige zomer kwam Ivan Fjolic aan in Limburg - kwestie van de troonopvolging van Pozuelo op een zachte manier voor te bereiden - maar van de jonge Kroaat wordt niet meteen verwacht dat hij zijn ambt kan opnemen. De Kroatische competitie, op fysiek vlak minder veeleisend dan de Belgische, leverde met Fjolic alles behalve een afgewerkt product af. Zo is de frêle Fjolic bijlange nog niet klaar voor de lijf-aan-lijfgevechten van de Jupiler League.

De voorbije weken is ook gebleken dat noch Roeslan Malinovski, noch Leandro Trossard van plan zijn om de smoking van spelverdeler aan te trekken. Op korte termijn zal Genk dus een andere weg moeten inslaan.

Misschien moet Philippe Clement zelfs een aanpassing van zijn spelsysteem overwegen. Een ingreep die hoe dan ook tijd zal vergen. Zal Clement de internationale break, voorafgaand aan de play-offs, optimaal kunnen benutten om eventuele wijzigingen door te voeren?

De twijfel over de toekomstige veldbezetting zou de eigenaardige situatie kunnen verklaren waarin de Limburgers zitten. Pozuelo is nog steeds onbetwist titularis, terwijl hij al een tijdje geen Genkie meer is. Alsof ze bij Genk elk punt - eigenlijk een half punt - dat veroverd wordt in moneytime van de reguliere competitie willen koesteren. Alsof een Genk zonder Pozuelo niet goed genoeg is om punten te pakken in de play-offs. Dat is althans het bizarre signaal dat aan de groep wordt gegeven.

In de kleedkamer hebben ze die boodschap blijkbaar goed ontvangen en wordt het ook als dusdanig geaccepteerd. Of die boodschap uiteindelijk de juiste is, zal in de loop van de maand mei duidelijk worden.