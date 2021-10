Dinamo Zagreb gaf KRC Genk les in efficiëntie. In de Cegeka Arena werd het 0-3 voor de Kroaten. Het zal tegen West Ham moeten gebeuren voor de Limburgers.

Flashback naar een jaar geleden. Toen speelde KRC Genk géén Europees, had het al zijn trainer ontslagen (het wist nog niet dat de nieuwe een maand later zelf zou vertrekken), stond het elfde in de rangschikking en had het net gelijkgespeeld op Waasland-Beveren.

Dieper viel Genk niet. Het krabbelde vanaf dan langzaam overeind. Jess Thorup legde een basis waarop kon verder gewerkt werden, zijn opvolger John van den Brom stak de stekker in het stopcontact en stuurde zo een stroom positieve energie doorheen de spelersgroep en de hele club.Op het veld bleef KRC Genk nog lang een puzzel die moest samengesteld worden. Die lag er op het einde, en omdat niemand van de sterkhouders vertrok, ligt die er nog net zo, met aan de zijkant een aantal vervangstukjes die even goed in de puzzel in te passen zijn.Dat is zeldzaam in België, waar een ploeg die succes haalt en daarvoor met Europees voetbal beloond wordt, meestal van zijn beste krachten beroofd is wanneer het Europese avontuur begint.Niet zo Genk.Een jaar later brengt de Limburgse topclub misschien het beste voetbal in België, ontkent het niet dat het Club Brugge wil uitdagen voor de titel en wil het, net als Club, Europees overwinteren.De afgelopen tien jaar voetbalde Genk vier keer niet Europees, haalde het twee keer de groepsfase van de Champions League en vier keer de groepsfase van de Europa League, waarna het telkens overwinterde. In 2016/17 bereikte het zelfs de kwartfinales, nadat het in de 1/16 finales KAA Gent had uitgeschakeld, de club waarmee het vroeger in het buitenland wel eens verward werd, ook omdat de clubkleuren gelijk lopen.Gisteravond stonden twee clubs tegenover mekaar die begin deze zomer hoopten op Champions Leaguevoetbal maar daar in de laatste kwalificatieronde beide naast grepen. Zagreb toonde zich in Genk het scherpst en het snedigst, met secuur verdedigend werk, snelle uitbraken en een optimaal omzetten van die tegenstoten in prima kansen.Efficiëntie en scherpte zijn kwaliteiten die het verschil maken in dit soort competities, en gisteren schoot KRC Genk daarin te kort in een ouderwetse cupwedstrijd waar het toonde dat het, wanneer er moet gestreden worden, soms te veel blijft hangen in mooi voetbal en technische kunstjes op een gelijkmatig ritme.In de eerste helft kon het nog aanspraak maken op een doelpunt, maar na de rust ging het licht bij de thuisploeg helemaal uit. Geen enkele bal kreeg Genk nog tussen de palen, niks van reactie na de 0-2 en dat is verontrustend. Onuachu en later Ugbo zaten helemaal in de greep van verdediger Kévin Théophile-Catherine.Dat merkte ook John van den Brom op, die na de wedstrijd niet naar excuses zocht, de fout bij zijn eigen team legde en Zagreb de terechte winnaar noemde. 'De echte scherpte die je in dit soort wedstrijden nodig hebt, hadden zij meer. Ze waren op beslissende momenten beter en scherper.' Genk kwam ook niet goed uit de kleedkamer na de rust, vond hij. 'Wij waren meer aan de bal, maar we reageerden niet goed.' Kansloos acht hij zijn ploeg nog niet. 'Er zijn nog vier wedstrijden.' Het zal dan tegen West Ham moeten gebeuren.Kortom: dit Zagreb was een klasse beter dan Rapid Wien, en daar had Genk met zijn technisch voetbal geen antwoord op. Gevraagd naar het verschil tussen Genk en West Ham gaf de Dinamotrainer nog aan dat Genk en Zagreb best vergelijkbare teams zijn, terwijl West Ham fysiek en sterk is. Wetende dat West Ham waarschijnlijk de sterkste ploeg uit de groep is zal Genk alles uit de kast moeten halen wil het nog bij de eerste twee eindigen en Europees overwinteren.Zondag op Eupen verwacht Van den Brom alvast een reactie op dit pak slaag.