De KBVB vordert 3000 euro van KVK voor het gooien met bier tijdens de bekerwedstrijd tegen Antwerp.

De beelden gingen overal rond: de geblesseerde Antwerpverdediger Wesley Hoedt die tijdens het verlaten van het veld door thuissupporters getracteerd wordt op een 'bierdouche'. Daar legde de voetbalbond KV Kortrijk intussen een boete van 3000 euro voor op.

'Die biergooiers kosten de club direct en indirect geld en schaden onze reputatie', zegt Matthias Leterme, algemeen manager van KV Kortrijk. 'We dienden meteen klacht in bij de politie en startten ook de burgerrechterlijke procedure op. Ondertussen werden enkele daders succesvol geïdentificeerd. Naast de burgerrechterlijke procedure zullen ze ook door de voetbalcel worden vervolgd.'

KVK wil hen ook een stadionverbod opleggen. 'Omdat ze het imago van de club schaden', aldus Leterme. 'Maar daarnaast blijven we duurzaam inzetten op fancoaching om te anticiperen op nieuwe incidenten.'

