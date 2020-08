Een lid van KV Mechelen is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat laat de club vrijdagavond weten. De wedstrijd tegen Anderlecht op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League gaat gewoon door.

'Bij de laatste coronatest deze week bij KV Mechelen blijkt één persoon positief te zijn', opent Malinwa het bericht op zijn website. 'Spelers, staf en directie worden bij KV Mechelen regelmatig getest op COVID-19. De laatste keer was één test positief. De persoon in kwestie heeft geen symptomen en is zeven dagen in quarantaine gegaan.'

'KV Mechelen volgt de veiligheidsprotocollen strikt op en heeft na de positieve test onmiddellijk contact opgenomen met de medische staf, de Pro League en RSC Anderlecht. De andere testen waren allemaal negatief. Zo kan de wedstrijd tegen RSC Anderlecht zondag - achter gesloten deuren - plaatsvinden', besluit Mechelen.

De partij tussen KV Mechelen en Anderlecht wordt zondag om 18u15 op gang getrapt in het AFAS Stadion.

