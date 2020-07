KV Oostende zal zaterdag zijn eerste oefenwedstrijd spelen tegen tweedeprovincialer Varsenare en daar mogen 300 toeschouwers naar komen kijken.

De kustclub heeft dinsdag bekendgemaakt komende zaterdag haar eerste oefenwedstrijd te spelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. KVO gaat op bezoek bij tweedeprovincialer Varsenare. Er worden driehonderd fans toegelaten bij de wedstrijd, maar die moeten zich wel houden aan enkele strikte voorwaarden.

Zo moeten alle supporters op voorhand online een ticket kopen. Te allen tijde dient de social distance te worden gerespecteerd. Fans mogen niet staand drinken, één iemand per groep kan aanschuiven om te bestellen. Ze mogen ook geen foto's of handtekeningen vragen aan spelers en staf en ten slotte worden mondmaskers ten zeerste aangeraden.

Het wordt voor de Kustboys de eerste wedstrijd onder de hoede van nieuwe hoofdcoach Alexander Blessin. De Duitser loste in het tussenseizoen de Bosniër Adnan Custovic af.

Lees ook: KV Oostende: mogelijke samenwerking met RB Leipzig

De kustclub heeft dinsdag bekendgemaakt komende zaterdag haar eerste oefenwedstrijd te spelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. KVO gaat op bezoek bij tweedeprovincialer Varsenare. Er worden driehonderd fans toegelaten bij de wedstrijd, maar die moeten zich wel houden aan enkele strikte voorwaarden.Zo moeten alle supporters op voorhand online een ticket kopen. Te allen tijde dient de social distance te worden gerespecteerd. Fans mogen niet staand drinken, één iemand per groep kan aanschuiven om te bestellen. Ze mogen ook geen foto's of handtekeningen vragen aan spelers en staf en ten slotte worden mondmaskers ten zeerste aangeraden. Het wordt voor de Kustboys de eerste wedstrijd onder de hoede van nieuwe hoofdcoach Alexander Blessin. De Duitser loste in het tussenseizoen de Bosniër Adnan Custovic af.