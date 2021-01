De Kameroense aanvaller van Antwerp kwam maandag in Anderlechtshirt aan op de club, maar mocht van de security niet binnen.

Lamkel Zé blijft zich steeds onmogelijker maken bij Antwerp. Nadat de aanvaller al een heel seizoen geen plaats meer heeft in het team van ex-coach Ivan Leko en in januari bijna zeker zal vertrekken, kwam Lamkel Zé maandag aan op training in een shirtje van Anderlecht. Die kreeg hij een paar seizoenen geleden van Yannick Bolasie.

Op de eerste maandag van het nieuwe jaar waren enkel de A-spelers welkom op de club. Niet om te trainen maar voor enkele coronatests. Lamkel Zé, die al enkele maanden in de B-kern vertoeft, werd na een lange discussie niet toegelaten door de beveiliging. Volgens zijn instagram zal hij morgen een truitje van Beerschot aantrekken.

Lamkel Zé lijkt al een tijdje geen toekomst meer te hebben bij de Great Old en is uit op een transfer in januari. Het Griekse Panathinaikos zou volgens verschillende media in pole positie zitten. Bij de Grieken zou Lamkel Zé ex-coach Laszlo Bölöni tegenkomen. Maar zo eenvoudig zal het allemaal niet lopen, want Antwerp wil nog een transfersom krijgen voor zijn vedette.

