AA Gent heeft donderdag Laszlo Bölöni voorgesteld als nieuwe hoofdcoach voor de komende twee seizoenen. De 67-jarige Roemeen volgt de Deen Jess Thorup op, die deze voormiddag werd ontslagen na twee nederlagen op de eerste twee speeldagen in de Jupiler Pro League.

'Ik heb jaren geleden al eens een goed gesprek gehad met de mensen van Gent', zei Bölöni op zijn voorstelling. 'Het is heel fijn dat we nu eindelijk eens kunnen samenwerken.' Mogelijk zit Bölöni zaterdag, op bezoek bij zijn ex-club Antwerp, meteen op de bank als hoofdcoach.

'Ik stel mij voor: mijn naam is Laszlo Bölöni', begon de Roemeen met zijn typische gevoel voor humor. 'Neen, ik ga vandaag serieus proberen te zijn', herpakte hij zich. 'Ik ben heel blij hier te zijn. Gent is een topclub in België en België is mijn tweede vaderland. Mijn keuze voor Gent is heel klassiek bepaald. Deze club wilde me heel erg en is heel ambitieus. En dat ben ik ook. We kunnen samen nog stappen zetten. In 2013 heb ik met onder meer de voorzitter al eens een lange avond op mijn terras beleefd. Dat was heel fijn. Ik ben blij dat we nu ook professioneel eens kunnen samenwerken.' De Roemeen vertoefde de voorbije dagen in Qatar, waar hij onderhandelde met een club. Uiteindelijk koos hij toch voor Gent. 'In Qatar heb ik in het verleden al alles gedaan wat ik kon', zei hij daarop met een kwinkslag.

Bölöni was ook erg blij opnieuw met zijn T2 van de voorbije seizoenen bij Antwerp, Wim De Decker, te kunnen werken. 'Wim is altijd heel waardevol voor mij geweest. Hem assistent noemen zou hem te kort doen. Ik noem hem mijn partner. We hebben de voorbije jaren samen veel beleefd.'

Dit weekend al tegen ex-club?

Mogelijk - de Roemeen moet van de Pro League nog een coronatest ondergaan - zit Bölöni zaterdag (om 20u45) al op de bank in de uitwedstrijd bij Antwerp, de club die hij de voorbije drie seizoenen trainde. 'Dat is natuurlijk heel speciaal', liet hij noteren. 'Maar het is geen cadeau. Ik heb al enkele sms'en gehad van spelers van Antwerp, ook na mijn vertrek. Ik wil hen daarvoor bedanken. Dat vergeet ik niet. Maar we zijn profs. Onze verantwoordelijkheden verschuiven. We zullen er zaterdag alles aan doen om te winnen.'

Bölöni speelde de voorbije jaren bij Antwerp eerder vanuit de reactie. Maar zo speelde hij niet met al zijn clubs. 'Ik hou ook van aanvallend voetbal. Maar het belangrijkste is hard werken. Ik heb in mijn leven, en niet enkel in het voetbal, altijd hard gewerkt en veel opofferingen gedaan. Als het kan, zal ik aanvallend voetbal spelen. Al heeft die term ook veel definities. Het belangrijkste is hard werken en dan komt het spektakel wel.'

De Roemeen stond donderdagmiddag een eerste keer op het trainingsveld van Gent. Hij wilde dan ook nog geen uitspraken doen over zijn spelersgroep. 'Er zitten heel wat interessante profielen in', zei hij. 'Maar ik heb meer tijd nodig om hierover uitspraken te doen, een dag of tien. Een club als Gent wil zijn spelersgroep natuurlijk altijd blijven verbeteren. Dat wil elke club. Maar ik moet nog bekijken in welke richting ik deze groep wil duwen. We bekijken dat intern.'

Einde voor Jess Thorup

Nog maar deze voormiddag werd de Deen Jess Thorup aan de deur gezet. Het was al langer geweten dat Thorup niet in de bovenste schuif lag in de Gentse bestuurskamer, ondanks bij momenten sprankelend voetbal en vorig seizoen de titel van vicelandskampioen. Vooral de nederlaag in de finale van de Beker van België in de lente van 2019 tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen werd hem zwaar aangewreven. Thorup overleefde de weken na die verloren Bekerfinale, maar het vertrouwen van de bestuurders zou hij nooit helemaal terugwinnen.

Een nul op zes in de competitie blijkt nu voldoende om een coachwissel door te voeren. Het is nog maar de vraag wie de opvolger van de Deen zal worden in de Arteveldestad.

