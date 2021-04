Killian Overmeire, een van de laatste echte clubspelers in ons land die speelde bij KSC Lokeren-Temse, heeft beslist te stoppen met voetballen. 'Killi' speelde zijn laatste wedstrijd met Lokeren tijdens de bekermatch tegen Sint-Truiden (0-2 verlies) op 3 februari.

De 35-jarige middenvelder ondertekende, na het faillissement van de Waaslandse club met stamnummer 282, pas eind vorig jaar een nieuwe verbintenis. Hij zou uiteindelijk, door de coronapandemie, amper een officiële wedstrijd spelen voor wit-zwart-geel. 'Het besluit had ik eigenlijk al een tijdje geleden genomen. Maar ik wou geen overhaaste beslissing nemen. vandaag is het tijd om mee te delen dat ik stop met voetballen', stelt Killian Overmeire.

'Ik heb na de wedstrijd tegen Sint-Truiden met moeite een paar keer gelopen. Ik ben 35, het voetbal heeft veel gevraagd van mijn lichaam. De laatste jaren waren er veel extra bezoekjes aan de kine en uren extra oefeningen om wedstrijdfit te blijven. Nu kan ik mezelf niet meer zover krijgen om mij nog eens tot het uiterste te pushen. Mag het dan vanaf nu wat rustiger? Het is op.'

'Mijn gezin heeft ook recht op meer. Mijn vrouw heeft een fulltime job in het onderwijs en zelf steek ik enorm veel tijd in mijn nieuw beroepsleven. We hebben drie zonen en die vragen veel aandacht. Wie zelf kinderen heeft, weet het wel, hoe hectisch het soms kan zijn. Mijn loopbaan eindigen met een laatste competitiewedstrijd met supporters was voor mij een droom. Corona heeft ons uit die droom gehaald. Bij mij is voetballen alles geven of niets. Alles geven zit er niet meer in. Dit non-seizoen was dus mijn laatste', besloot Killian Overmeire.

Met Sporting Lokeren pakte Overmeire tweemaal de Belgische Beker (2012 en 2014) en hij speelde er tal van Europese matchen nadat hij sinds 2003 deel uitmaakte van de A-kern. Hij schopte het ook tot Rode Duivel en verzamelde een cap. In de match met Luxemburg, van 19 november 2008, viel hij in voor Guillaume Gillet. In die bewuste wedstrijd maakte ook Eden Hazard zijn debuut.

De 35-jarige middenvelder ondertekende, na het faillissement van de Waaslandse club met stamnummer 282, pas eind vorig jaar een nieuwe verbintenis. Hij zou uiteindelijk, door de coronapandemie, amper een officiële wedstrijd spelen voor wit-zwart-geel. 'Het besluit had ik eigenlijk al een tijdje geleden genomen. Maar ik wou geen overhaaste beslissing nemen. vandaag is het tijd om mee te delen dat ik stop met voetballen', stelt Killian Overmeire. 'Ik heb na de wedstrijd tegen Sint-Truiden met moeite een paar keer gelopen. Ik ben 35, het voetbal heeft veel gevraagd van mijn lichaam. De laatste jaren waren er veel extra bezoekjes aan de kine en uren extra oefeningen om wedstrijdfit te blijven. Nu kan ik mezelf niet meer zover krijgen om mij nog eens tot het uiterste te pushen. Mag het dan vanaf nu wat rustiger? Het is op.''Mijn gezin heeft ook recht op meer. Mijn vrouw heeft een fulltime job in het onderwijs en zelf steek ik enorm veel tijd in mijn nieuw beroepsleven. We hebben drie zonen en die vragen veel aandacht. Wie zelf kinderen heeft, weet het wel, hoe hectisch het soms kan zijn. Mijn loopbaan eindigen met een laatste competitiewedstrijd met supporters was voor mij een droom. Corona heeft ons uit die droom gehaald. Bij mij is voetballen alles geven of niets. Alles geven zit er niet meer in. Dit non-seizoen was dus mijn laatste', besloot Killian Overmeire. Met Sporting Lokeren pakte Overmeire tweemaal de Belgische Beker (2012 en 2014) en hij speelde er tal van Europese matchen nadat hij sinds 2003 deel uitmaakte van de A-kern. Hij schopte het ook tot Rode Duivel en verzamelde een cap. In de match met Luxemburg, van 19 november 2008, viel hij in voor Guillaume Gillet. In die bewuste wedstrijd maakte ook Eden Hazard zijn debuut.