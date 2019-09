Spelersmanager Nick Mavromaras doet in Sport/Voetbalmagazine het transferrelaas van zijn poulain Jonathan David (19), hoe die (gratis) bij KAA Gent belandde... en niet bij Anderlecht of Club Brugge.

Vanaf zijn vijftiende stroomden de aanbiedingen binnen voor het Canadese rastalent Jonathan David. Vancouver Whitecaps, Impact de Montréal, Toronto FC, Ottawa Fury... Ze zwaaiden met een dik contract of ze reserveerden voor David een plekje in hun eliteteams bij de jeugd. David werd onder meer door de coaches van de nationale jeugdploegen onder druk gezet om zich aan te geven bij een club uit de MLS. Maar zijn entourage had schrik dat hij gevangen zou zitten in het systeem.

Voor David was het wachten op een bevrijdend telefoontje van zijn makelaar Nikos Mavromaras, die hem als testspeler zou voorstellen bij een aantal West-Europese clubs. Drie clubs hapten toe: RB Salzburg, Stuttgart en KAA Gent. Bij RB Salzburg maakte hij een goede indruk op Marco Rose, de huidige trainer van Borussia Mönchengladbach, maar de Oostenrijkers wilden enkel buitenlanders halen die beter waren dan spelers uit de eigen academie. Bij Stuttgart zat de timing niet goed. De club zat in een overgangsfase en de trainer van de U21 nam niet eens de tijd om David te komen bekijken.

Gunther Schepens gaf David het beslissende zetje om aan zijn Europese avontuur te beginnen. 'Waarom Gent? Ik heb Jonathan aan verschillende Belgische clubs aangeboden', vertelt Mavromaras. 'Anderlecht zat daar zeker tussen en volgens mij heb ik ook Club Brugge gecontacteerd. Gent heeft als enige gereageerd en na een meeting met Schepens ging Gent akkoord om Jonathan te laten overvliegen. Bart Van Renterghem was toen coach van de U21 en hij had na een paar trainingen gemerkt dat Jonathan een speler was die het verschil kon maken. Hij hield het in eerste instantie voor zich, maar na enkele dagen had hij mij aan de telefoon gezegd: 'Jonathan is top.''

In het voorjaar van 2017 kwamen de clan-David en Gent tot een mondeling akkoord, bezegeld met een handdruk tussen Michel Louwagie en Mavromaras. De aanvaller zou in januari 2018, de dag van zijn 18e verjaardag, een minimumcontract tekenen en bij de U21 ondergebracht worden. Voor Gent kon het aftellen beginnen en kwam het erop neer om David zo lang mogelijk onder de radar te houden. Nikos Mavromaras: 'Ik kreeg zes maanden continu oproepen van Carl Robinson, de trainer van Vancouver Whitecaps. Hij had voor Jonathan eenzelfde project uitgedacht als voor Alphonso Davies. Maar mijn standpunt was duidelijk: ik wilde voor Jonathan een club zoeken waar hij zo snel mogelijk in het A-team zou spelen.'

'Het maakte mij dus niet uit dat hij bij Barca B, Real Castilla of de U21 van Manchester City vier keer meer kon verdienen. Ik heb hem eens gevraagd wat zijn ultieme doel is. Hij zei vlakaf: ik wil een van de beste aanvallers in de wereld worden. Dat hoor je niet vaak uit de mond van een 16-jarige. Op die leeftijd ben je terughoudend en hoop je vooral om hier en daar speelminuten te krijgen. Op dat vlak was Jonathan anders: hij had al op jonge leeftijd een grenzeloos vertrouwen in zichzelf.'

Alain Eliasy

Lees het volledige verhaal van Jonathan David in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 september.