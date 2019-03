Marouane Fellaini neemt afscheid als international

'Na de Belgische kleuren twaalf jaar op het hoogste niveau verdedigd te hebben, heb ik besloten om te stoppen als international', postte Fellaini op zijn Instagram account.

Fellaini, die deze winter Manchester United voor het Chinese Shandong Lunerng verliet, speelde zijn eerste interland op 7 februari 2007. Onder bondscoach René Vandereycken leden de Rode Duivel toen een 0-2 nederlaag in een oefeninterland tegen Tsjechië.

Sindsdien verzamelde Fellaini 87 caps. Op het WK 2014 in Brazilië bereikte hij met België de kwartfinales, net als twee jaar later op het EK in Frankrijk. Op het WK van vorig jaar in Rusland volgde de bekroning met historisch brons.

Achttien keer vond Fellaini de weg naar het doel voor de Rode Duivels. De laatste keer deed hij dat op het WK in Rusland, in de achtste finale tegen Japan (3-2). In de 74e minuut kopte hij toen de 2-2 gelijkmaker binnen.

'Dit was geen gemakkelijke beslissing', zegt Fellaini. 'Ik ben er niet licht over gegaan, maar voel dat het tijd is om een stap opzij te zetten en plaats te maken voor de volgende generatie. Het is aan hen om een vervolg te breien aan deze succesvolle periode in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Het was een eer om mijn land 87 keer te mogen vertegenwoordigen en om met België twee WK's en een EK te kunnen spelen. Ik heb fantastische herinneringen aan de Rode Duivels en ik ben heel erg trots dat België momenteel de nummer een op de FIFA-ranking is.'

'Ik wil iedereen bedanken, in de eerste plaats de ploegmaats. Velen van hen zijn vrienden voor het leven geworden. Ook gaat mij dank uit naar alle coaches waarmee ik gewerkt heb en natuurlijk naar de Belgische fans, die de wereld rond reisden om ons aan te moedigen. Ik wens de trainer en het team alle succes in de komende Europese kwalificatiecampagne. België, bedankt.'