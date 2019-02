Michel Preud'homme ontsnapt aan schorsing na Standard-Anderlecht

Op het uur ontplofte Sclessin, want Mehdi Carcela bracht Standard met een wereldgoal op voorsprong. Maar de VAR gooide roet in het eten, want zag in de Luikse opbouw een overtreding. De treffer van Carcela werd afgekeurd, tot groot ongenoegen van Preud'homme. Die ging door het lint en werd door scheidsrechter Visser naar de tribunes gestuurd.

De coach van Standard had zich gezien zijn reputatie al neergelegd bij een schorsing, maar zover komt het dus niet. Bondsprocureur Kris Wagner ziet geen reden om Preud'homme bijkomend te straffen en vond de uitsluiting voldoende.